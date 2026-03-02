La escalada del conflicto complica el regreso de los mallorquines atrapados en Oriente Medio: "Me recuerda a la crisis de la Covid"

La crisis en Oriente Medio con epicentro de los países del Golfo ha provocado el cierre del espacio aéreo y todo tipo de quebrantos a cientos de pasajeros de Balears. Tanto los que se han quedado atrapados y no pueden regresar como los que tenían un viaje reservado hacia algunos de estos destinos y han tenido que cancelar. "Y cada día que pasa sin que se normalice la situación súmale dos centenares de afectados más", manifiesta Pedro Fiol, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA).

"Esta crisis me recuerda a la de la Covid porque se da a nivel mundial, hablamos de que está afectado todo un hemisferio", señala Fiol en relación a la escalada del conflicto entre Irán y EEUU que se ha propagado rápidamente a Dubai, Bahrein, Emiratos Árabes o Arabia Saudí. "Nuestra prioridad son los que se han quedado atrapados. Las agencias estamos tratando de ayudar e informar a quienes están en esos países y no pueden volver. Pero también a quienes están en el sudeste asiático y su vuelo de vuelta hacía escala en algún país del Golfo y también han sido cancelados", explica Fiol.

Este profesional señala que, en líneas generales, los viajeros que habían contratado con agencias o touroperadores están cubiertos por seguros que se harán cargo de los gastos de hotel y del regreso a las islas. Sin embargo, los que compraron su billete por libre lo tienen más complicado. En este sentido, Fiol reclama "más transparencia y altura de miras" a los servicios consulares españoles en los países afectados para ayudar a quienes se han quedado atrapados.

Pocos vuelos y más caros

"Para los que todavía no habían empezado el viaje a algunos de esos destinos, la mejor opción es aplazarlo. Buscar rutas alternativas es complicado porque los vuelos directos, por ejemplo a Tailandia o el sudeste asiático, se han encarecido muchísimo estas últimas horas. En todo caso, insisto en que la prioridad son los que ya están allí porque estamos ante un escenario muy complejo y nadie sabe cuánto va a durar", subraya Fiol.

El presidente de AVIBA lamenta que para las agencias de viajes este conflicto está teniendo un doble perjuicio porque "estamos registrando cancelaciones y además nos hacemos cargo de la asistencia y parte de la manutención de los pasajeros que habían contratado un paquete". Asimismo, buscan alternativas para que puedan regresar por otras rutas, pero eso también está siendo muy complicado.

"Tal como están las cosas no tiene sentido hacer previsiones a largo plazo. Hay clientes que tienen que volver dentro de una semana y ya están llamando para saber qué se van a encontrar. Pero nosotros nos tenemos que centrar en los que tenían que haber regresado el día 28 de febrero. A los que sigan de vacaciones solo podemos decirles que intenten disfrutarlas porque no sabemos cuánto tiempo se prolongará esta afectación", destaca Fiol.