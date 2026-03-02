La Audiencia de Palma está desmontando las estrategias que están utilizando muchos okupas que están residiendo en viviendas que no les pertenecen. Estas familias, con hijos a su cargo, están solicitando que se les declare vulnerables para lograr que se suspenda la ejecución del desahucio y no tengan que marcharse del domicilio. Sin embargo, la Audiencia, en una reciente sentencia, considera que estas maniobras no sirven ni para modificar la sentencia de desahucio ni tampoco para suspender la ejecución de la decisión judicial. Además, deja muy claro el tribunal que no basta alegar que una persona es vulnerable porque tenga un hijo a su cargo. Es necesario demostrar esta situación económica complicada y, para ello, se debe acudir a los servicios sociales que son, una vez que se haya estudiado los ingresos y circunstancias de cada familia, quienes deciden si responde, o no, al perfil de persona vulnerable. «No puede declararse vulnerable cuando ya hay orden de desahucio», dejan claro los jueces.

Esta norma que impide la expulsión de una persona que no paga, tanto el okupa que ha entrado a la fuerza en una casa, como el inquilino que ha dejado de pagar el alquiler, fue aprobada por Gobierno durante la pandemia sanitaria. Se creó este escudo social que impedía al propietario expulsar a su inquilino por falta de pago, sobre todo si esta persona no podía trabajar debido a la pandemia. La crisis sanitaria ya se superó hace cinco años, pero el Gobierno ha ido prolongando esta norma, utilizando la ley como solución temporal a la falta de viviendas de alquiler y a la dificultad para acceder a una casa. Este año, sin embargo, esta prolongación no se ha podido aprobar porque el Gobierno no cuenta con apoyos parlamentarios. Los partidos que se oponen consideran que, con esta ley, lo que se está fomentando es la okupación de los inmuebles.

Sin embargo, desde la pandemia y hasta la fecha, todo inquilino que no pagaba, o el okupa que había entrado a la fuerza, conseguía que se rechazaran las demandas de desahucio. Todos los jueces, ante un documento que acreditaba la situación de vulnerabilidad, de manera inmediata rechazaban la demanda. Ello impedía a los propietarios, tanto los particulares, como las empresas, la posibilidad de recuperar su propiedad.

No obstante, no todos los okupas han podido aprovecharse de esta norma, sobre todo porque no suelen contestar de manera inmediata al requerimiento judicial para defenderse de la demanda que insta a que salgan de un domicilio. Cuando presentan alegaciones, lo hacen cuando ya se ha dictado la primera sentencia y recurren a la Audiencia. En ese momento es cuando explican al tribunal sus circunstancias personales, su dificultad económica y su necesidad de que se les declare vulnerables, de tal manera que se les reconoce el derecho de poder seguir residiendo en una casa que no es suya.

Demanda del Sareb

La Audiencia se ha pronunciado sobre una demanda que no la presentó un propietario particular, sino el Sareb. Se trata de la empresa pública que se creó para quedarse con los pisos que habían sido embargados por los bancos como consecuencia de la crisis económica del año 2008. Estos pisos, por norma general, están vacíos y muchas familias sin recursos los elegen para vivir en ellos de okupas. La empresa pública ha ejercido su derecho a poder expulsar a dichas personas de una vivienda de Palma que no es suya, aunque desconozca sus identidades, y lo ha hecho a través de las demandas que ha presentado en los juzgados.

La Audiencia, en esta sentencia, ha querido dejar muy claro que «la situación de vulnerabilidad no supone título que de amparo a la posesión de una vivienda en contra de la voluntad de la dueña del inmueble». Y aclara también que la situación de precario debe quedar demostrado a través de los informes de asuntos sociales.

El tribunal también es consciente de la crisis que sufre el tema de la vivienda y que hay muchas familias que tienen dificultades para encontrar una casa. Sin embargo, los jueces entienden que este problema social no lo puede solucionar ni una persona que tiene un piso en alquiler, ni tampoco una empresa que dispone de varias casas. Se considera que deben ser las autoridades las que adopten medidas para evitar situaciones de riesgo social o de desprotección de estas familias que precisan ayuda para conseguir una vivienda.

Mientras que, en los últimos años, a los jueces no les ha quedado más remedio que rechazar una demanda de desahucio frente a un certificado de vulnerabilidad, este criterio puede cambiar, ya que, en estos momentos, esta ley que protegía a las personas sin recursos económicos no está en vigor. En teoría, los propietarios de pisos con inquilinos vulnerables, que son todos aquellos que tienen menores o personas discapacitadas a su cargo, el alquiler lo debía abonar el Estado, en función de una serie de circunstancias. Pero lo cierto es que este dinero no se está pagando y los dueños siguen sin poder recuperar sus casas.