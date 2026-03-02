El decano de la Facultad de Turismo de la UIB sobre el inicio de la temporada 2026: “Espero otro año récord”

¿Cómo interpretar las cifras turísticas de 2025? ¿Cómo se comporta el mercado alemán y qué cabe esperar este año? El decano de la Facultad de Turismo de la UIB, Bartolomé Deyà, conoce este terreno como pocos y lo ha analizado para la Mallorca Zeitung, semanario en alemán del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca.

¿Cómo interpreta las cifras turísticas de 2025?

Volvimos a tener un año con récord de visitantes. Han llegado a Baleares más de 19 millones de turistas. Vemos que la duración media de la estancia de cada visitante sigue reduciéndose. Eso significa que necesitamos cada vez más turistas para alcanzar el mismo número de pernoctaciones. En los hoteles, ese volumen de pernoctaciones lleva años más o menos estable. Lo interesante es que en los últimos años ha aumentado de forma muy marcada el número de personas que dicen alojarse en casas de familiares o amigos. Teóricamente, son turistas que no pagan nada por el alojamiento en Baleares. Y se quedan en miles de viviendas que extranjeros han comprado en las islas en los últimos años.

Las personas que se alojan con amigos o familia y no en hoteles son difíciles de controlar.

No son controlables ni regulables. Da igual cuántos límites se introduzcan o cuántas plazas turísticas se recorten: a esa gente no la atrapas así. Y, por cierto, tampoco sirve de nada subir la ecotasa. Esos turistas no la pagan. Mientras compren un billete de avión, pueden venir a las islas.

¿Comparte la valoración del Govern balear de que la distribución de los flujos turísticos funciona y por eso no hace falta subir la ecotasa en verano?

Es cierto que ha habido un descenso mínimo de turistas en temporada alta y un aumento en temporada baja. Eso se debe sobre todo a que en verano, sencillamente, ya no quedan alojamientos libres. Además, los precios —especialmente en temporada alta— han subido tanto que los turistas ya no pueden pagarlos. Eso obliga a muchos que quieren visitarnos a viajar en otras épocas del año.

Entonces, ¿cómo habría que frenar las cifras, en su opinión?

Siempre digo lo mismo: si de verdad queremos hacerlo, la ecotasa no es una medida eficaz, porque mucha gente queda fuera. Si queremos reducir el número de turistas, o al menos mantenerlo, y para ello cobrar una tasa por persona, tenemos que establecer tasas aeroportuarias tan altas que los vuelos a las islas se encarezcan claramente. Esa subida afectaría a todos, también a quienes se alojan con amigos o familiares. En este momento, sería la única política turística realmente efectiva en este ámbito.

Pero falta voluntad política.

Otra alternativa sería prohibir los vuelos nocturnos. Se podría justificar tanto por motivos medioambientales como por horarios laborales más familiares, es decir, evitando el trabajo nocturno. Alemania marca el camino: allí hay prohibiciones de vuelos nocturnos en muchos aeropuertos. El número de vuelos bajaría claramente porque habría una ventana horaria más pequeña, y con ello los vuelos se encarecerían.

Esa propuesta no es muy popular en Mallorca.

Las declaraciones del Govern balear y del Gobierno central sobre limitar el número de turistas no difieren mucho. Ya estamos casi al final de otra legislatura y aún no está claro qué pasará con la ecotasa. No da la impresión de que ningún responsable político quiera restringir de verdad el turismo.

Tolo Deyà Tortella / Pere Estelrich i Massutí

Sobre el “punto débil”, los alemanes: en 2025 su cifra bajó un 1,8%.

Que hayan venido menos alemanes tiene varias razones. Primero, la subida de precios. Los alemanes tienen un presupuesto vacacional decente, pero aun así los precios altos les afectan. Segundo, la situación económica y política en Alemania ya no es tan estable como en años anteriores. Y tercero, las manifestaciones contra el turismo de masas han causado impresión. Sabemos que el mercado alemán es más sensible a ciertas noticias, porque para los alemanes aspectos como la protección del medioambiente o el respeto a los residentes tienen algo más de peso que para turistas de otras nacionalidades. Además, no se puede descartar cierto cansancio: durante décadas, el turista alemán ha sido muy fiel a Baleares. Quizá ahora algunos quieran conocer otros destinos.

¿Qué hacer si ese cansancio se confirma?

Entre otras cosas, por eso los responsables se esfuerzan en abrir nuevos mercados, como Norteamérica, Canadá o el ámbito árabe, con vuelos directos a Nueva York, Montreal y Abu Dabi.

¿Qué potencial tienen esos mercados?

Mucho. Son regiones con muchos habitantes, y muchos pueden permitirse vacaciones costosas. Además, esas personas viajan ahora con más frecuencia a Europa. Y Mallorca ya tiene un lugar fijo en el mapa. Los estadounidenses, por ejemplo, durante mucho tiempo han volado sobre todo a Italia, pero ahora también buscan nuevos destinos. Y ahí Mallorca está lista.

Esos mercados se asocian al turismo de lujo. ¿Seguirá siendo posible que las familias normales vengan de vacaciones a Mallorca?

Los precios ya han subido de forma notable. En los últimos cinco años, los alojamientos se han encarecido un 35%. Mallorca se está convirtiendo en un destino de lujo. Y claro, mucha gente ya no puede permitirse unas vacaciones aquí. Entre otras cosas por eso ahora muchos vienen en temporada baja.

¿Es deseable?

No hay duda de que el sector turístico tiene que apostar por márgenes más altos si quiere ser más sostenible. Y eso significa que un producto que antes vendías por un precio X ahora tienes que venderlo bastante más caro. Así necesitas menos consumidores para lograr un margen mayor. Y entonces la única solución es apostar por turistas con dinero. Si queremos apostar por familias, será difícil reducir el número de visitantes y convertirse en un destino sostenible. O una cosa o la otra.

Es un dilema moral.

La realidad es que quienes dicen que hay que limitar el turismo no quieren oír que eso conduce a una élite. Mucha gente es muy hipócrita: por fuera piden un techo o una bajada del número de turistas, pero no quieren verse afectados por restricciones y, de repente, quizá ya no poder viajar a Venecia o a Grecia. Hace 50 años tampoco era distinto. ¿Quién podía viajar entonces? La gente con un nivel de vida alto.

¿Cómo está la isla con el alquiler vacacional?

El alquiler vacacional es una forma de viajar que mucha gente busca explícitamente; por eso no podemos ir contra el mercado y prohibirlo. Donde queda mucho por hacer es en el alquiler ilegal. Ahí hay muchas dificultades, pero también algunos avances.

¿De verdad ve avances?

Ya hay un montón de normas y leyes. Lo que sigue fallando es más control y, sobre todo, más sanciones. Solo quien de verdad siente que lo inspeccionan y persiguen cumple las obligaciones. Y también tiene que pagar la multa. Esas sanciones deben aplicarse. Otro aspecto: no se puede confiar en la cooperación de los portales. Hay que controlar por cuenta propia. Confiar solo en las empresas es un gran error.

¿Y las sanciones? ¿Se están cobrando ya las multas?

El gran problema es que no lo sabemos. Sería deseable que las instituciones responsables informaran no solo cada pocos años, sino de forma regular, del dinero realmente recaudado. No solo de las sanciones impuestas.

Haga una previsión para la temporada 2026.

Creo que será una temporada parecida a la de los últimos años. La cifra de turistas volverá a subir ligeramente y se acercará a los 20 millones o quizá incluso los superará. Así que vuelvo a contar con un año récord. El gasto de los turistas seguirá aumentando, porque los precios siguen subiendo y hay mucha demanda. Veremos crecer otros mercados. La gran incógnita es cómo evoluciona el mercado alemán. Un segundo año de descenso sería preocupante.