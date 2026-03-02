Baleares lleva a la ITB de Berlín la cultura como vía hacia la desestacionalización

Baleares participará desde este martes en la feria ITB de Berlín, la principal cita turística del mercado alemán, con la cultura como eje vertebrador del modelo turístico y como vía para la desestacionalización.

La Agencia de Estrategia Turística (Aetib) coordina toda la participación en esta feria, donde Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera estarán presentes en un estand de 705 metros cuadrados, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

El espacio, completamente accesible y concebido con criterios de sostenibilidad en materiales y proceso constructivo, ha sido financiado con los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation.

Bajo el paraguas de la campaña 'Illes Balears, donde late la cultura', el estand girará en torno al valor cultural de las islas como elemento diferencial, tractor de desestacionalización y motor de un turismo más sostenible, diversificado y de mayor calidad.

En el estand estarán presentes los consells insulares así como una decena de ayuntamientos y seis coexpositores privados del sector turístico como Meliá Hotels International, Zafiro Hotels, Universal Beach Hotels, Blau Hotels, Mistertransfer y MyTransfers.

La cultura, clave en la desestacionalización

En cuanto a la agenda oficial, este martes (10.30 horas) tendrá lugar la presentación del Govern bajo el título 'La cultura como clave de la desestacionalización', en la que se pondrá en valor el papel estratégico de la oferta cultural para generar actividad durante todo el año y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado.

La Dirección General de Innovación y Transformación Digital presentará 'El gemelo digital del turismo de Baleares', una herramienta pionera que permitirá mejorar la planificación y la gestión del territorio mediante datos, reforzando la toma de decisiones en clave de sostenibilidad.

Por otro lado, la dirección general de Cultura presentará la Feria Internacional Art Cologne, que se celebrará en Palma en el mes de abril, consolidando así el posicionamiento cultural del archipiélago en el mercado alemán.

Reuniones con los principales operadores del mercado alemán

Como parte de la agenda programada en la ITB, el miércoles 4 de marzo la delegación balear mantendrá también reuniones con los principales operadores turísticos del mercado alemán como TUI, Alltours, DER Touristik, Schauinsland Reisen y el Deutscher Reiseverband (DRV).

Estos encuentros permitirán analizar las perspectivas de la temporada 2026 y trasladar a los operadores la estrategia del Govern basada en la sostenibilidad, la innovación, la calidad y la cultura como elemento diferencial de la oferta.

Espacio enogastronómico

La Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural participará en la feria ITB de Berlín con un programa gastronómico destinado a promocionar el producto local y el sector primario de las islas.

El primer día, las actividades estarán especialmente dirigidas a los medios de comunicación, con el objetivo de dar visibilidad internacional a la calidad y singularidad de los productos agroalimentarios baleares.

Durante las jornadas se realizarán diferentes degustaciones elaboradas con productos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, como el tartar de carne de ternera de Menorca, las burballes de pollo ibicenco, las judías con cerdo negro de Mallorca y un bescuit de Formentera con requesón de Menorca.

Cada plato se acompañará con dos vinos procedentes de todas las islas, representando las diferentes DO e IGP locales, seleccionados por el sumiller David Schwarzwälder, que elegirá los maridajes en cada pase.