Migración
Aparece otro cadáver en una playa de Formentera
Se trata de un hombre joven de raza negra con un chaleco salvavidas
Un nuevo cadáver ha aparecido este lunes por la mañana en una playa de Formentera. Se trata de un hombre joven de raza negra que llevaba puesto un chaleco salvavidas y se encontraba semidesnudo, por lo que la hipótesis más plausible es que se trata de un migrante que viajaba en patera.
El cuerpo ha sido avistado sobre las 10 de la mañana por un matrimonio que paseaba por la zona de es Trucadors, ya pasado ses Illetes, cerca del islote de s'Espalmador. Estas dos personas alertaron a la Guardia Civil, que se acercó hasta el lugar para hacerse cargo de la víctima, recoger las pruebas que puedan ayudar en la investigación y esperar a la llegada del juez de paz.
Se trata del segundo suceso similar que ocurre en Formentera en dos días seguidos. Este domingo apareció otro cuerpo en la zona comprendida entre Cala en Baster y es Carnatge, en la costa este de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao