Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere mujer yateAtaque a IránMallorquines atrapados en Oriente MedioDeniegan teletrabajoVíctor MaderaPolvo en suspensión
instagramlinkedin

Migración

Aparece otro cadáver en una playa de Formentera

Se trata de un hombre joven de raza negra con un chaleco salvavidas

Coche de la Guardia Civil desplazado al lugar.

Coche de la Guardia Civil desplazado al lugar. / D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Un nuevo cadáver ha aparecido este lunes por la mañana en una playa de Formentera. Se trata de un hombre joven de raza negra que llevaba puesto un chaleco salvavidas y se encontraba semidesnudo, por lo que la hipótesis más plausible es que se trata de un migrante que viajaba en patera.

El cuerpo ha sido avistado sobre las 10 de la mañana por un matrimonio que paseaba por la zona de es Trucadors, ya pasado ses Illetes, cerca del islote de s'Espalmador. Estas dos personas alertaron a la Guardia Civil, que se acercó hasta el lugar para hacerse cargo de la víctima, recoger las pruebas que puedan ayudar en la investigación y esperar a la llegada del juez de paz.

Noticias relacionadas

Se trata del segundo suceso similar que ocurre en Formentera en dos días seguidos. Este domingo apareció otro cuerpo en la zona comprendida entre Cala en Baster y es Carnatge, en la costa este de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • guardia civil
  • migrantes
  • migrantes en Baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  2. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  3. Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
  4. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  5. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  6. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  7. El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
  8. La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao

Aparece otro cadáver en una playa de Formentera

Aparece otro cadáver en una playa de Formentera

Acceso a FP: el plazo para inscribirse en las pruebas se abre el jueves

Acceso a FP: el plazo para inscribirse en las pruebas se abre el jueves

«No puede declararse vulnerable cuando ya hay orden de desahucio»

La escalada del conflicto complica el regreso de los mallorquines atrapados en Oriente Medio: "Me recuerda a la crisis de la Covid"

La escalada del conflicto complica el regreso de los mallorquines atrapados en Oriente Medio: "Me recuerda a la crisis de la Covid"

El decano de la Facultad de Turismo de la UIB sobre el inicio de la temporada 2026: “Espero otro año récord”

El decano de la Facultad de Turismo de la UIB sobre el inicio de la temporada 2026: “Espero otro año récord”

Baleares lleva a la ITB de Berlín la cultura como vía hacia la desestacionalización

Baleares lleva a la ITB de Berlín la cultura como vía hacia la desestacionalización

La irrupción de polvo africano dejará lluvias de barro en Mallorca

La irrupción de polvo africano dejará lluvias de barro en Mallorca

Zaira Cabot: «Hay pocos psicooncólogos en Mallorca pese a que cada vez hay más cáncer»

Tracking Pixel Contents