Acceso a FP: el plazo para inscribirse en las pruebas se abre el jueves

El acceso a los ciclos formativos de formación profesional (FP) de grado medio y de grado superior en Baleares permanecerá abierto hasta el 18 de marzo

Alumnos en una clase de FP

Alumnos en una clase de FP / DM

EFE

Palma

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá el jueves 5 de marzo el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional (FP) de grado medio y de grado superior, dirigidas a las personas que no cumplen los requisitos académicos para el acceso directo.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de marzo y las solicitudes deberán presentarse, junto con la documentación requerida, en la secretaría del centro educativo donde se desee realizar la prueba.

Los exámenes se celebrarán los días 13 y 14 de mayo, ha informado la Conselleria de Educación.

Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas, los aspirantes deberán abonar la tasa correspondiente entre el 16 y el 24 de abril y entregar el justificante de pago en el mismo centro en el que formalizaron la inscripción.

Las pruebas de grado medio se realizarán en distintos institutos de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, mientras que las de grado superior se organizarán por opciones —humanidades y ciencias sociales; ciencias de la salud y medioambientales; y ciencias y tecnología— en centros distribuidos en todas las islas.

La Conselleria recomienda consultar en la web de FP los requisitos, exenciones, modelos de examen y detalles sobre contenidos, duración y horarios.

TEMAS

  • FP
  • Educación
