Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones

La magnate kuwaití Fawziah Al Hassawi ha vuelto a la actualidad, con motivo de la querella interpuesta contra su hombre de confianza en Mallorca, a quien acusa de diversos fraudes por un total de trescientos mil euros. Mientras tanto, el grupo FMH del que es fundadora, propietaria única y principal ejecutiva prosigue su desinversión en la isla. La última gran operación ha sido la venta hace dos años de la possessió de Capocorb Nou en Llucmajor al empresario asturiano Víctor Madera, por un precio de doce millones de euros. Se confirma así la vocación compradora del médico asturiano, hacia propiedades codiciadas tanto mallorquinas como menorquinas.

Capocorb Nou es una finca de primera línea en la costa de Llucmajor, desgajada históricamente de Capocorb Vell y que se extiende sobre una superficie de 650 hectáreas. Víctor Madera es el actual presidente de Quirónsalud, después de haber vendido el gigante sanitario al alemán Fresenius. Sus adquisiciones de propiedades a reformar se han concentrado últimamente en ‘llocs’ o fincas rústicas menorquinas, así como en palacetes palmesanos en el entorno de Can Oleza.

La adquisición de Capocorb Nou a cargo de Madera, utilizando su vehículo habitual para llevar a cabo estas adquisiciones, supone por tanto un desplazamiento a Mallorca del modelo comprador de grandes fincas costeras menorquinas, con el objetivo de reformarlas y transformarlas en hoteles de lujo. Las casas de la possessió de Llucmajor se levantan sobre dos plantas y cuentan con la torre de defensa habitual en los enclaves costeros. Antes de desprenderse de una entre su docena de propiedades en la isla, los kuwaitíes ensayaron una promoción inmobiliaria frustrada de gran calado.

Al adquirir Capocorb Nou, el empresario asturiano también invirtió la tendencia de la venta de grandes propiedades a extranjeros, al recuperar una ‘possessió’ que se hallaba en manos de los petrodólares desde la segunda mitad del siglo pasado. Existen escasas pruebas semejantes de confianza del capital español en los precios desorbitados del suelo insular.

Con todo, la adquisición más importante llevada a cabo por Madera en Balears consiste en la concesión durante décadas de la manzana de Montesión en Palma, con destino a un centro sociosanitario de élite. Se presenta aquí una curiosa coincidencia con la possessió de Llucmajor, dado que Capocorb Nou fue propiedad en el siglo XVII del citado colegio de los jesuitas , que en aquella oportunidad actuaban como adquirentes.

Todavía hoy, el escudo de los jesuitas preside la puerta de entrada de las casas de Capocorb Nou. Este simbolismo no es ajeno a la biografía de Madera, exalumno de los discípulos de San Ignacio de Loyola que también esgrimió este vínculo para enfatizar su interés por la remodelación y explotación de Montesión. Su reciente adquisición en Llucmajor alberga asimismo importantes yacimientos arqueológicos.