El Rey y Tchokotoua atrajeron a los magnates kuwaitíes a la costa del Casino

La conexión entre Juan Carlos de Borbón y Mallorca suele centrarse en la atracción a la isla de figuras históricas como Clinton o Gorbachev. Sin embargo, el magnetismo del Emérito se traduce con mayor energía en la incorporación de inversores inmobiliarios de los países más ricos del planeta. El juicio al hombre de confianza de la familia de Mubarak Al Hassawi ha devuelto a la actualidad el nexo insular con el emirato de Kuwait, que fue establecido por el penúltimo Rey y el príncipe georgiano Zourab Tchokotoua en la Costa de Calviá.

La familia reinante en el emirato kuwaití responde por Al Sabah. Tanto los hijos del propio emir como las clases desahogadas del petroestado adquirieron masivamente parcelas en la urbanización Sol de Mallorca, desarrollada nominalmente por Tchokotoua en las inmediaciones del Casino que también gestionaba.

Los kuwaitíes compraron parcelas adyacentes, construyeron chalets de ambiente mediterráneo o instalaron lujosas jaimas en sus propiedades. El desembarco masivo continuaba a buen ritmo, hasta que fue interrumpido bruscamente en agosto de 1990. A principios de dicho mes, con la Familia Real al completo de veraneo en Marivent, el dictador iraquí Sadam Husein invadió la dictadura kuwaití.

El año transcurrido entre la ocupación y el desalojo a cargo de las fuerzas enviadas por Bush padre enmarcó la gran diáspora de los magnates kuwaitíes de Mallorca. Desaparecieron literalmente de la isla, sin dejar rastro. En cumplimiento de los exigentes trámites burocráticos, el ayuntamiento de Calviá clavó edictos en los pinos. Reclamaba la contribución y amenazaba con el embargo. La zona perdió su aroma árabe.