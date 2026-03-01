Realidad aumentada en la FP: Estudiantes de Mallorca y Barcelona revolucionan el sector de la moda y el pequeño comercio

El futuro del sector textil no se está diseñando únicamente en los despachos de las grandes multinacionales, sino en las aulas de Formación Profesional (FP) de Mallorca y Barcelona. Bajo el nombre de Boost.AR, los centros CIFP Juníper Serra, Institut Anna Gironella de Mundet de Barcelona, y el Institut Tecnològic (ITB), también de la ciudad Condal, han unido sus fuerzas en una ambiciosa alianza entre educación y comercio local. Esta iniciativa, seleccionada en la última convocatoria de ayudas Dualiza de la Fundación CaixaBank y FPempresa, busca democratizar la tecnología de vanguardia y ponerla al servicio del pequeño comercio, permitiendo que las tiendas de barrio compitan con los gigantes del sector mediante herramientas de Realidad Aumentada.

Esta revolución nace de la observación directa a pie de calle. Carlos Pérez Hornero, alumno de 1º de Grado Superior de Animación 3D en el ITB, no ideó este proyecto en un laboratorio aislado, sino tras el mostrador de una tienda de ropa donde trabaja desde hace tres años. Allí identificó que el principal enemigo del comercio no es solo el precio, sino la fricción tecnológica y logística que genera el mundo digital. «Identifico una serie de problemas, tanto en la tienda de ropa como en el 3D. En el trabajo en la tienda, en la parte online hay muchas devoluciones por tallas, como la falta de tasa de conversión reducida», explica Carlos al recordar el origen de la idea.

Según el joven innovador, el proceso de compra se interrumpe constantemente por la incertidumbre del cliente: «¿Te ha pasado alguna vez que te gusta un producto y has añadido quince cosas a la cesta y no las has comprado? Ese proceso, la tasa de conversión baja, significa que ese producto se queda mucho tiempo en la cesta y no se acaba comprando», explica. La solución propuesta por Boost.AR es una aplicación móvil multiplataforma para Android e iOS que funciona de forma intuitiva, permitiendo visualizar prendas y accesorios en Realidad Aumentada dentro del propio entorno del usuario.

Un «TripAdvisor» de la moda

La aplicación no se plantea como una herramienta cerrada para una sola marca, sino como un ecosistema abierto para revitalizar el tejido comercial local. «Lo veo como una app que se puede descargar todo el mundo y en la que diferentes tiendas se pueden meter dentro. Sería como un TripAdvisor, donde hay muchos tipos de comercio», detalla Carlos. El objetivo es claro: llevar al comercio de proximidad herramientas que hoy solo manejan las grandes compañías.

«Buscamos democratizar los diferentes tipos de tecnologías, tanto la Realidad Aumentada como la Inteligencia Artificial. Otros pequeños comercios no tienen los suficientes recursos como para utilizar o invertir en ello», insiste el alumno, quien precisa que al permitir una visualización detallada antes de la compra, el proyecto no solo mejora la rentabilidad del pequeño empresario, sino que se alinea con la Agenda 2030 al «reducir desplazamientos, devoluciones y la sobreproducción textil innecesaria».

Para que una idea de este calibre sea funcional, se necesita una estructura profesional que trascienda las aulas. El proyecto moviliza a unos 16 estudiantes de Grado Superior que trabajan organizados mediante metodologías como SCRUM [un software de trabajo ágil utilizado para gestionar proyectos complejos y desarrollar productos], asumiendo roles de desarrolladores, diseñadores o responsables de comunicación. El Institut Tecnològic de Barcelona lidera la parte técnica, encargándose del modelado, la experiencia de usuario y la programación con tecnologías como Kotlin [un lenguaje de programación moderno, de código abierto y tipado estático].

Las docentes del Institut Anna Gironella de Mundet de Barcelona, durante su explicación al equipo. / Guillem Bosch

Xavi Valverde, coordinador del ciclo de Animación 3D, Videojuegos y Aplicaciones Multiplataforma en el ITB, explica la importancia de esta red: «Siempre intentamos colaborar con proyectos de innovación. Como Carlos nos dio la idea, la enviamos porque nos pareció muy interesante y nos pusimos en contacto con otros institutos para que colaboraran con nosotros ayudando en lo que nos falta: patronaje, moda, marketing y financiación y aquí estamos», cuenta el docente.

En este sentido, la pasada semana se produjo un hito fundamental para el desarrollo de la aplicación: los tres centros educativos se reunieron físicamente en las instalaciones del CIFP Juníper Serra. Este encuentro supuso el primer contacto presencial entre los equipos para empezar a trabajar en serio, permitiendo que alumnos y profesores pusieran en común los avances técnicos y los retos logísticos que solo la interacción directa permite resolver.

En el Institut Anna Gironella de Mundet, la teoría se transforma en realidad física y digital. Dos profesoras expertas en patronaje manual y digital supervisan el trabajo de dos estudiantes de primer curso de Patronaje y Moda. Su misión es clave: transformar las prendas reales en patrones exactos que luego el equipo de 3D pueda virtualizar con realismo. «Sus nociones están muy asentadas y ellas dos son las personas que harán toda esta tarea de transformar las prendas en patrones para que puedan colaborar con el equipo del ITB para pasar todo a 3D», manifiestan durante el encuentro en Palma.

El «cerebro» empresarial

Por su parte, el CIFP Juníper Serra aporta el «cerebro» empresarial. Su alumnado de Comercio y Marketing, junto con el de Administración y Finanzas, se encarga de que Boost.AR sea un negocio viable y no solo un experimento académico. Josep García Miró, estudiante de segundo curso en el centro mallorquín, analiza el modelo: «Creemos a simple vista que puede ser viable. Al final es un modelo de suscripción, por lo que el flujo sería constante. Al ser todo muy digital y las instalaciones prácticamente nulas, es un gasto menos que tendríamos», manifiesta a este diario.

El proyecto incluye un catálogo digital, funciones de e-commerce y un espacio creativo donde el alumnado podrá subir diseños digitales antes de su producción física, evitando así el desperdicio de materiales. «Si puedes probar algo de forma digital y ves que a la gente le gusta, puedes fabricar un número concreto más adelante», apunta Carlos, destacando el ahorro en materiales y tiempo.

La integración de estos tres centros ha supuesto un desafío logístico y pedagógico de primer nivel. Mónica Martínez, jefa de estudios adjunta en el instituto palmesano, destaca la importancia de los encuentros presenciales para aterrizar la idea: «Con la información que nos han transmitido hoy, la cosa cambia, porque conocemos de primera mano el proyecto. Tenemos que trabajar el marketing, cómo vender la aplicación a las tiendas y encontrar el punto de equilibrio en el momento en el que la empresa sea rentable», destaca.

Uno de los puntos más debatidos fue el futuro de la herramienta una vez los estudiantes terminen su formación. «Nos hacemos la pregunta de qué pasa ahora cuando dejen de ser alumnos y pasen al mundo laboral. ¿Esta aplicación qué? ¿Quién se la queda? Todo esto se ha de comenzar a trabajar en los estatutos», reflexiona la profesora, señalando que el proyecto busca una transferencia real al tejido comercial a través del acompañamiento de entidades como Barcelona Activa.

Carlos Pérez Hornero, el estudiante que tuvo la idea. / Guillem Bosch

Boost.AR cuenta además con la colaboración de empresas vinculadas al sector —como Bazar Sarrià, Ekipamhub y Pia Compiano— que facilitan prendas para su virtualización y validación en un entorno real, un vínculo con la empresa privada fundamental.

Como bien resume Xavi sobre el espíritu del equipo: «Nosotros creemos plenamente que el futuro de la industria de la moda ahora mismo se está construyendo así. Le dedicamos muchas horas, entusiasmo y cariño. Es un gran proyecto que nos va a salir muy bien». Con esta iniciativa, los centros participantes refuerzan el papel de la Formación Profesional como un motor de innovación aplicado al territorio, demostrando que el talento joven y la tecnología de vanguardia pueden ser los mejores aliados del comercio de proximidad para un consumo más sostenible y competitivo.