El presidente del Parlament reivindica una reforma del modelo autonómico el Dia de les Illes Balears: "Ha generado tensiones que ponen en riesgo la cohesión nacional"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha reivindicado una reforma del modelo autónomico durante su discurso institucional en relación al Dia de les Illes Balears que se celebra hoy. El día en que se conmemora la aprobación, hace 43 años, del Estatuto de Autonomía, Le Senne aboga por un cambio en el sistema al generar "desigualdades y tensiones que ponen en riesgo la cohesión nacional".

"El modelo territorial autonómico, concebido sin duda con la mejor de las intenciones y basado en 'la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles', debía honrar esas singularidades regionales y acercar el gobierno a los ciudadanos. Pero en los últimos tiempos se ha demostrado incapaz a la hora de reaccionar de manera eficaz ante determinadas situaciones de emergencia, y además ha generado desigualdades y tensiones que ponen en riesgo la cohesión nacional", destaca.

Así, Le Senne señala que "es un modelo que sin duda puede ser mejorado", pero al cual se debe, acata y hace cumplir como presidente del Parlament "hasta el momento en el que los españoles, llegado el caso, decidan reformar, por los cauces establecidos legalmente, la Constitución que nos ampara desde 1978".

"Inmigración masiva"

En un discurso de marcado contenido político, el presidente del Parlament ha hecho hincapié en "el fenómeno de la inmigración masiva" que se está experimentando en la actualidad.

"Las naciones tienen el derecho y el deber de controlar sus fronteras y quién entra y sale de ellas. Ésta no es una postura xenófoba ni de odio, sino un acto fundamental de soberanía nacional. El origen del Estado moderno está estrechamente ligado a la consolidación de fronteras territoriales y al establecimiento de aduanas. Un Estado controla un territorio. Sin control de las fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero", determina la segunda máxima autoridad de Baleares.

En este sentido, ha señalado que es una cuestión "que afecta de lleno al archipiélago, donde sólo en 2025 llegaron a las costas más de 7.000 inmigrantes a bordo de casi 400 embarcaciones, según datos del Ministerio del Interior, al margen de cualquier legalidad".

"Terminar con este desorden es urgente e imprescindible si pretendemos continuar siendo un Estado de derecho", determina.

Castellano en el Parlament

Por otro lado, Le Senne también ha reivindicado que el Parlament balear vuelva a publicar en castellano el Boletín Oficial 34 años después. "La recuperación del español o castellano en las publicaciones oficiales no supone en ningún caso arrinconar al catalán. Se trata, simplemente, de un acto de reparación. Es hora de detener ese péndulo de la historia que nos hace pasar de un extremo al otro, en esta materia como en tantas otras. Ya es hora de encontrar el término medio. En este caso, respetar nuestras dos lenguas oficiales", detalla el presidente de la Cámara.

Vivienda

Durante su intervención, Le Senne también ha hecho referencia a la situación de la vivienda en Baleares. En este caso, ha hecho especial énfasis a la defensa de la propiedad privada. "No se pueden tolerar ataques a la propiedad privada y al cumplimiento de los contratos, que son ley entre las partes; ataques como son los fenómenos de la okupación y los inquilinos morosos que se resisten a marcharse. El Estado de derecho exige que la propiedad sea defendida en tiempo y forma por el Estado", expresa.