Pep Miquel Coll, afectado por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio: "No sabemos nada todavía"

Pep Miquel Coll, un mallorquín que tenía previsto volar el próximo 9 de marzo por la tarde hacia Sri Lanka, vive pendiente de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Coll reconoce que ahora mismo todo es incierto porque "el espacio aéreo está cerrado de momento, no sé si habrá alternativas". Su ruta incluía escalas en Madrid y Abu Dabi antes de llegar a Colombo, itinerario ahora en duda tras los bombardeos de EEUU e Israel en Irán.

"Teníamos que hacer escala en Madrid, Abu Dabi y después Colombo", detalla. Sin embargo, la falta de información es total: "No sabemos nada todavía". Coll ya tiene el visado aprobado -" me lo acaban de hacer, lo tengo concedido, pero estoy esperando"-, aunque eso no le garantiza que pueda viajar si la situación no se desbloquea en los próximos días.

Ha intentado ponerse en contacto con la agencia de viajes, sin éxito por ahora. "He llamado a la agencia, de momento no nos han contestado, pero supongo que nos dirán algo, y de los vuelos no nos han dicho nada", señala. El viaje, además, es especial para él: fue un regalo de sus hijos por su jubilación. "Es el vuelo más largo que he hecho y mucha experiencia no tengo", admite.

La preocupación aumenta a medida que se acerca la fecha prevista de salida. "Hasta el día nueve parece que irá a más", comenta sobre la evolución del conflicto. Mientras tanto, resume su situación con claridad: "Estoy esperando a que alguien me diga algo". También piensa en conocidos que ya han partido: "Tenía unos amigos que iban estos días, supongo que han salido, pero también tendrán que ver cómo volver".

Según ha explicado el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, el espacio aéreo está cerrado en todo Oriente Medio, lo que afecta a cientos -e incluso podría alcanzar el millar- de personas de Mallorca, tanto a quienes tenían previsto viajar hacia Asia como a quienes debían regresar.

La situación es "muy delicada" y está marcada por la "incertidumbre". Las agencias están atendiendo a sus clientes para ofrecer información y asistencia, recolocando pasajeros cuando es posible o dejando los billetes en stand by hasta que la situación permita retomar los viajes, aunque no se descartan cancelaciones ni cambios de ruta que podrían alargar los trayectos varias horas.