Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca, ahora es Lisa y extiende el negocio al mar

Paco Garrido, el empresario con varios expedientes sancionadores abiertos en el Consell de Mallorca por alquiler turístico ilegal, ahora es... Lisa. El superanfitrión 'pirata' de Airbnb que gestiona "más de treinta villas" vacacionales en la isla se ha cambiado recientemente el nombre, al menos en esa plataforma digital. Vecinos de viviendas que alquila de forma fraudulenta, usurpando licencias turísticas, con sobreexplotación de plazas y dirigidas a grandes grupos, se han percatado del cambio de denominación en su cuenta de Airbnb. Presuponen que "debía de estar un poco 'quemado' su nombre" comercial por su ligamen con la oferta turística ilegal.

Otra de las novedades que deparan los negocios del empresario de Llucmajor es que ahora ha incursionado en el alquiler de barcos, siendo fiel a su estilo: anuncia en Airbnb un supervelero para 14 viajeros al que ha colocado el número de registro de una estancia vacacional. Apenas está comenzando en el sector náutico; solo cuenta con una reseña de hace unos días. "Fue una sorpresa para mí y mi familia pasar un día en el velero de Lisa en Mallorca, el tiempo perfecto, el mar en calma y todo esto hizo que fuera todo de película...". Y de película, considera Garrido, que son las viviendas que alquila en la isla, porque también las alquila para rodajes.

Paco Garrido se presentaba en Airbnb como "un empresario del Real Estate y diseño de interiores" bajo su propia identidad y con una fotografía en la que aparecía, se supone, rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, desde hace poco, en las mismas villas que se anuncian en la plataforma figura como anfitriona una "empresaria", Lisa: "Me apasiona viajar y descubrir nuevas culturas. Disfruto creando espacios donde las personas puedan sentirse cómodas y vivir experiencias únicas. Me encanta que mis huéspedes disfruten al máximo de mis villas en la isla de Mallorca, España. ¡Disfrutar es vivir!".

En las reseñas de clientes de poco más de una semana atrás, los comentarios se dirigen al propio Paco

Apenas hay que escarbar un poco en su perfil para verificar que tras Lisa está Garrido. En las reseñas de clientes de poco más de una semana atrás, los comentarios se dirigen al propio Paco. Y en el perfil de anfitriona de Lisa aparece "La guía de Paco", espacio en el que el empresario enumera sus "lugares preferidos" en la isla. Por lo demás, Lisa supuestamente está registrada en Airbnb desde 2019. O desde 2017, entonces como Elizabeth. Este baile de anfitriones y fechas dice poco, o mucho, según se mire, de la política de verificación de Airbnb con sus anfitriones.

Lisa, según la empresa con sede en San Francisco (Estados Unidos) tiene una identidad verificada. Ahora bien, a la vez que se asegura que en el "proceso de verificación de la identidad se cotejan los datos de una persona con fuentes externas fiables o con un documento de identificación oficial", también se hace una advertencia: "Aunque este proceso incluye ciertos sistemas de protección, no es una garantía de que la identidad de alguien sea cierta".

Esté quien esté tras este perfil de Airbnb, el negocio sigue boyante, sin importar que Paco Garrido lleve años investigado por el servicio de Ordenación Turística del Consell y con al menos una veintena de actas abiertas por los inspectores del departamento. "Tiene siempre gente, la verdad es que debe ser bueno, porque hay clientes hasta en invierno", dice un vecino de la urbanización Puigderrós, en Llucmajor, donde el empresario explota dos villas, Dolce Vita y Paulina Golf.

Los vecinos asisten entre "incrédulos y enfadados" ante la situación, lamentan que el Consell no lés de respuestas

Estos mismos vecinos asisten entre "incrédulos y enfadados" ante esta situación. Siguen sin comprender por qué, a pesar de sus denuncias en el canal online para tal fin en el Consell de Mallorca, las viviendas continúan alquilándose. "Nos contestan dándonos las gracias y diciendo que lo mirarán y que por confidencialidad de datos no nos pueden informar más. Con lo cual no tenemos información de lo que hacen o no hacen", se quejan.

Fiestas y bodas en el supervelero

No obstante, como les enerva la sangre ante la impunidad con que se lucra Garrido saltándose la normativa, le siguen de cerca. "Ha expandido el negocio. Ahora también alquila un velero, con licencia suplantada, como no". Se oferta para 14 viajeros, con cuatro dormitorios, seis camas y cinco baños.

"Vive una experiencia única en nuestro Super Velero de Lujo Joy II de 28 metros con todos sus extras y rutas por las Islas Baleares (Mallorca-Menorca-Ibiza-Formentera), con posibilidad de otros destinos por el Mediterráneo, Atlántico y Caribe". Entre los servicios se ofrece instructor de buceo, chef, coctelero, juguetes acuáticos, motos de agua, DJ y sonido, fotorreportaje, pernoctar en el puerto y, no podían faltar, eventos, fiestas y bodas.

En el anuncio del velero en Airbnb figura el número de registro de una estancia turística vacacional que corresponde con una vivienda ubicada en Felanitx, con licencia para seis plazas. Se comercializa dentro de la propia red de Garrido como Villa La Pleta, para hasta 14 huéspedes.

En Airbnb, con Lisa como anfitriona, Paco Garrido tiene en la actualidad 24 anuncios, de viviendas vacacionales y el velero —hace unos meses eran 19—, y también se anuncia en Vrbo y Booking. En su web Comic Sun Mallorca figuran 25 propiedades, parte de ellas con licencia vacacional, aunque la sobreexplotación de plazas es la tónica por su especialización en atraer a grupos de viajeros con ganas de fiesta.

A través de su perfil de Instagram de Comic Sun Mallorca, el emprendedor Garrido anuncia desde finales de enero que "sus villas de lujo están disponibles como set exclusivo de filmación y fotografía". El negocio crece y, con la temporada en ciernes, también busca trabajadores. "Estamos ampliando equipo", en las áreas de limpieza y comercial, se avisa en otra publicación de la red social.