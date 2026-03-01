Mallorca estrena hoteles en 2026: del esperado Mandarin Oriental a nuevos “adults only”

En 2026 están previstas numerosas aperturas hoteleras en Mallorca, sobre todo en los grandes núcleos turísticos de la isla. Una de las más esperadas es la del nuevo hotel de lujo Mandarin Oriental Punta Negra, que en realidad debía recibir a sus primeros clientes ya en 2024. Sin embargo, debido a unas obras de construcción muy complejas, la apertura se retrasa ahora, como muy tarde, hasta el 1 de julio de 2026. En plena temporada alta, los precios arrancan en 2.500 euros por una habitación doble con desayuno.

Otras inauguraciones serán algo más asequibles. Es el caso del Hotel Golf Santa Ponça, en el municipio de Calvià. Este establecimiento de cuatro estrellas superior, inaugurado en 1977, se encuentra actualmente en obras de reforma, aunque por el momento no hay una fecha concreta de reapertura.

Una de las habitaciones del nuevo hotel de lujo Mandarin Oriental Punta Negra / Mandarin Oriental Punta Negra

Varias aperturas en Magaluf y Palmanova

En las localidades vecinas de Magaluf y Palmanova también se prevén varias inauguraciones este año. Entre ellas figura el Hotel Tangerine, un tres estrellas superior concebido exclusivamente para adultos. El hotel se dirige de forma explícita a estancias largas y a los llamados nómadas digitales, para lo que habilitará también zonas específicas de coworking.

Asimismo, el nuevo Caramelo Calvià Beach abrirá sus puertas en Palmanova en el verano de 2026, también como hotel solo para adultos. El establecimiento contará con 211 habitaciones, una gran piscina, varias terrazas y un gimnasio moderno. En la misma localidad se inaugurará además el hotel de cuatro estrellas Cabau Aquasol, cuyo espacio de bienestar será renovado por completo.

Novedades en el norte y en Palma

En el norte de la isla habrá igualmente cambios. Para el inicio de la temporada 2026 está prevista la apertura del Hotel Alcanada, en la urbanización homónima de Alcúdia. El establecimiento, de 46 habitaciones, ha pasado a manos de la cadena mallorquina Garden Hotels.

En el barrio palmesano de El Terreno, por su parte, se espera la inauguración de un nuevo hotel boutique. Para ello se está restaurando un edificio protegido del arquitecto mallorquín Francesc Casas Llompart. Al parecer, la apertura podría tener lugar aún en primavera.

Banyalbufar estrenará boutique hotel

El pintoresco municipio de Banyalbufar, en la costa oeste, contará también con un nuevo hotel exclusivo. El Gran Hotel Margalida tiene previsto recibir a sus primeros huéspedes el 1 de junio.

El proyecto se ha desarrollado en un edificio histórico cuidadosamente rehabilitado. Un elemento clave del nuevo alojamiento será la vista al mar y los atardeceres de la costa occidental.