Adolfo Suárez se mostró intachable ante los golpistas y sumiso ante los golfistas. Nadie puede imaginarse la presión que el presidente del Gobierno ejerció en Mallorca, desplegando todos sus poderes y carismas para que los cargos federativos le mejoraran digamos que artificialmente el hándicap demasiado alto que arrastraba por los campos de golf de la isla, fundamentalmente Son Vida. Cualquiera le negaba al héroe de la transición y el 23F la rebaja en los despachos que no lograba en el campo de batalla, pero hemos iniciado esta historia por el final.

Mallorca enamoró a Antonio Tejero y a su gran enemigo Adolfo Suárez

Si quieres hermanar a dos personas irreconciliables, tráelas a Mallorca. Es un truco que perfeccionó Juan Carlos I, y que de forma caprichosa enamoró de la isla a los archienemigos de los años ochenta, Antonio Tejero y Adolfo Suárez. Ya hemos desgranado las semanas de reposo anual que los ultrahoteleros de Alcúdia brindaban al teniente coronel golpista y a la esposa que le llamaba «tonto», en un coqueto apartamento del norte de la isla. Hubo cierto nerviosismo por la publicación de los papeles del 23F entre los asistentes a los banquetes de homenaje, por si se difundían los discursos y gritos que se prodigaban en los ágapes. España, sin duda. Uno de los dos hijos guardias civiles de Tejero también estuvo destinado en Mallorca, con excelentes referencias.

La conexión de Suárez con Mallorca es otra cosa. Fui testigo de su llegada al chalet donde iba a pasar sus primeras dilatadas vacaciones postpresidenciales en la isla. Corría julio de 1992, y había alquilado una casa de cuatrocientos metros cuadrados en el Port d’Andratx a un sueco antiguo. Iba a ser la más modesta de las residencias que ocuparía, el teniente de la Guardia Civil a cargo de la seguridad se llevaba las manos a la cabeza porque la escarpada parcela dificultaba su trabajo. El creador de la democracia estaba traumatizado por cumplir los sesenta años, pero experimentó una transfiguración extática mientras bromeaba que «no se crean ustedes lo que lean sobre mí». Aquella tarde pude preguntarle cuándo publicaría sus memorias, que serían los auténticos papeles del 23F. No estaba por la labor:

-Creo que en vez de mi autobiografía, voy a escribir un cuento.

Fue la última vez que Suárez pagó por disfrutar de sus vacaciones en Mallorca. A continuación se encadenaron las cesiones cariñosas, de apellidos desahogados como Arango o Schörghuber. El expresidente ocupaba este último chalet cuando me llamó por teléfono, pero desgraciadamente no para concederme una entrevista, «porque tú no podrías dejar de hacer las preguntas que yo no puedo contestar». Quise indagar en aquel contacto iniciático de Andratx, con el brillo de sus ojos que se adivinaba por debajo de las Ray-Ban:

-Fue así y no puedo negarlo, Mallorca me golpeó en lo más hondo. No sé qué tenéis.

En las fiestas de prosapia de aquellos veranos, los invitados abrían paso a Suárez y Mario Conde. Bronceados ambos y con la camisa blanca arremangada, compartiendo acompasados secretos inconfesables. El expresidente necesitaba una casa en la isla, y acabó por construirse un palacio impagable en Son Vida con Matthias Kühn de intermediario. Recuerdo una mañana topográfica, desplegados sobre las rodillas los planos de la mansión que eran secreto de Estado por cuestión de seguridad. Hubo que desalojar a un industrial chacinero para asentar al padre de UCD, y desde luego que mi tocayo pensaba en que Suárez sería un señuelo tan atractivo como Claudia Schiffer para vender chalets a sus alemanes.

Escucho las monsergas sobre el 23 F y me remito obligatoriamente a mi periodo de formación en la Academia Militar, como número dos de una populosa promoción. El recinto custodiaba pero solo teóricamente a Jaime Milans del Bosch, que campaba a sus anchas a la vista de todos como el teniente general que seguía siendo, hasta el punto de que pudo implicarse sin trabas en un segundo golpe previsto para octubre de 1982, víspera de las generales de Felipe González. Planeaban ocupar el acuartelamiento donde nos encontrábamos. El capitán general sublevado dejó la cárcel sin mostrar arrepentimiento y habiendo cumplido un tercio de su condena, pero nadie protestó porque no era catalán. Sigamos ahora con las historietas de que todos ganamos el golpe, ¿o era el golf?

Si no recuerdo mal, el PP estaba en contra de la gestación subrogada mediante vientres de alquiler, que obligó a retirarse de las listas a quien iba a ser el conseller de Sanidad del PSOE, pese a que nunca he visto a un padre tan volcado en su hija. La pregunta es muy sencilla: ¿los populares siguen pensando lo mismo?

A falta de la salvación futbolística, Jagoba Arrasate queda redimido como el personaje más despedido en la historia de una isla encerrada en su fiera frialdad. El entrenador aguantará hasta el final de curso escolar de sus retoños, como buen abertzale estaba entusiasmado de que salieran de Mallorca con un perfecto catalán. Así sea.

Reflexión dominical vigilante: «Pedro Sánchez hará campaña presumiendo de que ha limpiado la cúpula policial de agresores sexuales».