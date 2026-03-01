Luna de miel con final inesperado: Siete mallorquines atrapados en Malé por los bombardeos a Irán

Un grupo de siete amigos mallorquines no puede salir de Malé, la capital de Maldivas. Las restricciones en el espacio aéreo a causa del ataque de EE UU e Israel a Irán y la respuesta de Teherán a los bombardeos están provocando que centenares de mallorquines se encuentren atrapados en su destino, sin poder volver a casa.

Pedro Milán, Xisco López, Sonia Soler, Cristina Hernaiz, María Martínez y Paqui Muñoz se encuentran ahora mismo en esta situación y con mucha incertidumbre. “Cuando íbamos hacia la capital, ya vimos de madrugada que no teníamos el código QR de uno de los aviones de vuelta a Mallorca (con escalas). En concreto, el del vuelo que partía de Malé a Abu Dabi. El código QR que sí teníamos es el del billete de Abu Dabi a Barcelona”, explica Pedro, que lleva unos 18 días de luna de miel con su pareja y sus amigos en la zona.

Los siete mallorquines, unos son de Palma y otros de Lloseta, se presentaron en el aeropuerto de Malé ayer mismo a mediodía. “El aeropuerto estaba lleno de gente, con muchos españoles también tirados, en tierra, con vuelos cancelados”, como fue su caso.

"Hemos ido a la Embajada"

El grupo se ha dividido hoy para tratar de salir del país. “Unos hemos ido al aeropuerto de nuevo y otros a la Embajada, donde nos han dado un teléfono de contacto y donde nos han dicho que saben lo mismo que nosotros”. La compañía con la que tenían el vuelo, Etihad Airways, “tampoco sabe nada, ni si habrá otras rutas para salir o cuándo estarían operativas, porque se tienen que pedir permisos”.

Una situación poco cómoda

La situación en Malé no está siendo cómoda para Pedro, Xisco, Sonia, Cristina, María y Paqui. Malé es una ciudad pequeña, con pocos hoteles y apartamentos. “Se están doblando los precios y cuando estás mirando una habitación o un piso, mientras te decides, la oferta ya ha desaparecido. Hemos estado ya en un hotel, luego en un piso, hoy en otro y mañana no sabemos dónde podremos alojarnos”, comenta.

Malé es una ciudad pequeña, con pocos hoteles y apartamentos. “Se están doblando los precios", aseguran / Pedro Millán

En cuanto a los vuelos, han encontrado uno “para día 12 o 13, con asientos disponibles en primera por 2.600 euros por persona”, cuentan. “No podemos salir de aquí”.

En pleno Ramadán

También cuentan que en estos momentos Malé está sumida en pleno Ramadán. “A mediodía los restaurantes están cerrados porque ellos no comen ni beben. Malé no es el típico destino que te puedes ir a la playa y ya está. Es una ciudad. La situación es rara”, comenta Pedro. “Cuando explicamos lo que nos pasa, nos muestran imágenes del aeropuerto de Dubái y nos dicen que tenemos un problema”.

Otro tema son sus trabajos. “Somos trabajadores. Algunos empezábamos mañana, otros el martes. Una chica del grupo es mamá y su hija la está esperando en su casa. Nuestras familias están preocupadas”, concluye.