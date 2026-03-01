Baleares arranca 2026 con el doble de donantes de órganos que el año pasado

Los hospitales de Baleares han registrado 13 donantes de órganos en los dos primeros meses de 2026 (además de una donación renal en vivo de una madre a su hijo), lo que supone seis más que en el mismo periodo del año pasado. Gracias a estas 13 personas, entre enero y febrero se han extraído 36 órganos: 23 riñones, 9 hígados y 4 pulmones.

Aunque no se puede hablar de cifra récord, es un inicio de año «muy bueno», matiza el coordinador de Trasplantes de Son Espases, Julio Velasco. Solo en febrero se contabilizaron seis donantes (cuando lo habitual suelen ser cuatro o cinco al mes) y estuvo a punto de sumarse un séptimo caso que finalmente no pudo culminarse por falta de receptor compatible. «Más allá del número, también es importante la movilización de profesionales que implica cada donación», señala Velasco.

De los 13 donantes fallecidos, diez fueron en Mallorca, dos en Menorca y uno en Ibiza. Además, en esta isla cuatro procedían de hospitales distintos al de referencia: tres del Hospital Son Llàtzer y uno del Hospital de Inca, cuyos equipos detectaron los posibles donantes y activaron el protocolo. «La aportación de todos los hospitales es clave», apunta Velasco. Por otro lado, del total de donantes, 11 eran de nacionalidad española y dos extranjeros.

Uno de los datos más relevantes es el cambio en el tipo de donación. Ocho de los 13 donantes (el 61,5%) fueron en asistolia controlada (es decir, después de una parada cardiorrespiratoria) y cinco en muerte encefálica. La asistolia se implantó en Balears en 2016 con el objetivo de optimizar la donación ante el descenso progresivo de la muerte encefálica. A nivel nacional, esta modalidad ya representa más de la mitad de los donantes, y el archipiélago sigue esta tendencia.

«La donación en muerte encefálica ha ido bajando por distintos factores, desde la mejora de la seguridad vial hasta el mejor control de enfermedades como la hipertensión», apunta el coordinador. La adaptación del sistema a la asistolia ha permitido mantener la actividad trasplantadora pese al cambio en el perfil de los donantes.

Entre los 13 casos de este inicio de año figura además una donación vinculada a una eutanasia en Menorca, la primera de este tipo que se produce en la isla. En Mallorca ya se habían registrado cinco casos similares en años anteriores. Se trata de pacientes que, después de superar el procedimiento legal establecido para la prestación de ayuda a morir, expresan además su voluntad de donar órganos. «Es un programa complejo desde el punto de vista organizativo, y un acto de generosidad enorme por parte de los pacientes», resume Velasco.

En cuanto a la actividad trasplantadora, en Son Espases se han realizado en estos dos meses 17 trasplantes renales y 3 hepáticos. El riñón continúa siendo el órgano más demandado. En España hay alrededor de 6.000 personas en lista de espera para un trasplante, unas 4.000 de ellas para riñón. «Vamos trasplantando y los repuntes como este alivian la lista de espera, pero siguen entrando pacientes nuevos. Es un proceso continuo», explica Velasco. También se ha producido una donación de un neonato vivo.

En todo caso, la edad media del donante, comenta el coordinador, supera los 60 años, lo que facilita especialmente la donación renal y hepática, mientras que la cardíaca y pulmonar requieren criterios más estrictos. De hecho, los cuatro pulmones extraídos en estos dos meses se han trasplantado en hospitales de la península, ya que Balears no dispone de programa propio para trasplante pulmonar ni cardíaco. «Los órganos que aquí no se pueden trasplantar se envían a otras comunidades, igual que nosotros recibimos órganos cuando los necesitamos», señala.

En el ámbito de la donación de tejidos, durante enero y febrero se han registrado 22 donantes de córnea y 7 donantes de tejido osteotendinoso. Además, a lo largo de 2025 se han incorporado 529 nuevos pacientes donantes de médula ósea en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). Otro punto destacable es que en este inicio de año en Balears no se ha registrado ninguna negativa familiar en los casos en los que la donación era viable, cuando la media nacional de rechazo ronda el 20%.

La actividad de estos dos meses también refleja cómo funciona el sistema nacional de trasplantes más allá de cada hospital. Balears no dispone de programa propio para trasplante cardíaco ni pulmonar, pero los órganos generados aquí se integran en la red estatal para asignarlos en otras comunidades. Del mismo modo, cuando en las islas aparece un receptor compatible, los órganos pueden llegar desde cualquier punto del país en cuestión de horas. «Es un sistema muy coordinado; lo que se dona aquí puede salvar vidas fuera y nosotros recibimos cuando lo necesitamos», resume Velasco.