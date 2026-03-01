Ana Moyá, presidenta de Semergen en Baleares: «Atención Primaria está en el centro del diagnóstico precoz de la enfermedad cardiovascular»

Palma acoge este año las Jornadas Nacionales Cardiovasculares de Semergen. ¿Por qué era importante traer este encuentro a Balears?

Del 26 al 28 de febrero Palma se convierte por primera vez en sede no solo de nuestras XVII Jornadas Cardiovasculares, sino también de las jornadas europeas de la Organización Mundial de Medicina de Familia, la WONCA. Es la primera vez que coinciden ambas y eso nos da una dimensión internacional muy relevante. Van a venir casi 300 médicos y ponentes de prestigio, incluso de la Universidad de Oxford. Es una oportunidad para proyectar nuestro trabajo en un contexto global.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. ¿Qué puede cambiar desde Atención Primaria?

El médico de familia está en el centro de la detección precoz y del seguimiento. Es una enfermedad silenciosa, que puede no dar síntomas. Pero no es solo cosa del médico, el papel de enfermería es fundamental en el control de factores de riesgo, educación sanitaria y seguimiento. Es un trabajo multidisciplinar.

Se insiste mucho en la prevención. ¿Hay tiempo en las consultas de los centros de salud para hacerla?

El tiempo es un problema en Atención Primaria por la presión asistencial, pero intentamos aprovechar cualquier oportunidad. Si un paciente viene por otro motivo, ya preguntamos por el tabaco, revisamos analíticas, controlamos tensión o peso. No los vemos una sola vez; los seguimos en el tiempo. Estamos limitados, sí, pero si estás pendiente, se puede hacer.

Estas jornadas ponen el foco en innovación. ¿La realidad de los centros permite aplicar esos avances?

Estamos en el camino. No tenemos todavía herramientas de inteligencia artificial plenamente integradas, y atendemos a mucha población mayor. Pero cada vez más pacientes usan dispositivos, controlan su tensión en casa o manejan internet. Es hacia donde vamos.

Participan expertos internacionales por primera vez. ¿Está la Atención Primaria balear al nivel europeo?

Sí. España es un país de bajo riesgo cardiovascular respecto a Europa, y Balears tiene cifras de mortalidad por debajo de la media nacional. En 2024 hubo un repunte, pero seguimos por debajo. En los últimos 20 años hemos mejorado la incidencia. Algo estamos haciendo bien.

¿Se le está dando a la Atención Primaria el papel central en prevención cardiovascular?

Creo que sí, hay muchos médicos muy implicados. Pero hay una parte que no podemos obviar: la corresponsabilidad del paciente. Nosotros explicamos, diagnosticamos, tratamos, educamos. Pero si el paciente no quiere cambiar su estilo de vida o no toma la medicación, es difícil avanzar.

¿Estamos medicalizando el riesgo en lugar de prevenirlo?

No. De hecho, a veces faltan tratamientos por inercia diagnóstica o porque el paciente no acude o no continúa. La prevención empieza por mejorar los hábitos de vida.

¿Qué debería cambiar en los centros de salud para reducir infartos e ictus?

Seguir insistiendo. En hombres el infarto es la principal causa de muerte cardiovascular; en mujeres, el ictus. El tabaco y la hipertensión son claves, sobre todo en mujeres. Hay que insistir en prevención, aunque no siempre depende solo de nosotros.

¿Cómo valora la implantación del nuevo sistema de receta electrónica?

Estamos empezando. Como cualquier sistema informático nuevo, requiere adaptación y puede haber fallos al principio. Me parece más intuitivo, pero hay que darle tiempo.