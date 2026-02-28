Más de veinte telescopios toman Ses Voltes para celebrar el Dia de les Illes Balears

La astronomía ha salido hoy a la calle en Palma. A los pies de la Catedral y en pleno recinto de Ses Voltes, la asociación AstroMallorca ha celebrado una fiesta astronómica abierta y gratuita con motivo del Dia de les Illes Balears 2026. Entre las 16:00 y las 22:00 horas, decenas de personas podrán acercarse para mirar al cielo de la mano de los socios de la entidad, que han desplegado más de una veintena de telescopios propios y de la asociación para acercar la observación astronómica a la ciudadanía.

La jornada ha comenzado con observación solar, una propuesta poco habitual en este tipo de encuentros y que este año ha cobrado especial relevancia por el eclipse total de Sol previsto el 12 de agosto en Mallorca. "Como es el eclipse el 12 de agosto decidimos también empezar antes y empezar haciendo observación solar", ha explicado Ernesto Nicola, miembro de la junta de la asociación, quien también ha reconocido que el cielo encapotado que presenta la jornada de hoy dificultará las tareas de observación.

Muchos de los equipos instalados estaban específicamente adaptados para ello. "Normalmente el telescopio normal no nos sirve para ver el sol. Hacen falta una serie de filtros específicos", ha detallado Nicola. Según ha precisado, "la mayoría de los telescopios que tenemos aquí sí tienen esos filtros que hace falta para ver el sol", lo que ha permitido mostrar la superficie solar y, al mismo tiempo, ofrecer información práctica sobre el eclipse, desde los mejores lugares para observarlo hasta las imprescindibles medidas de seguridad.

La seguridad ocular es uno de los ejes de la jornada. Nicola ha insistido en que "con un telescopio normal está totalmente prohibido ver el sol porque realmente te quedas ciego", y ha subrayado la necesidad de filtros homologados y del uso correcto de gafas de eclipse durante las fases parciales. Ha recordado que el fenómeno comenzará con una etapa de alrededor de hora y media en la que el Sol irá siendo cubierto progresivamente y en la que no se podrá mirar directamente sin protección. Solo durante la fase de totalidad, de aproximadamente 90 segundos, será seguro retirar las gafas, para volver a colocárselas en cuanto reaparezca el disco solar.

Entre los aparatos desplegados hoy había una mezcla de modelos: telescopios de espejos, de lentes, combinaciones de ambos, binoculares e incluso equipos destinados exclusivamente a fotografía que muestran la imagen en una pantalla. Uno de los dispositivos que más curiosidad ha despertado ha sido un sistema de proyección solar que, mediante un juego de espejos, proyecta la imagen del Sol en el interior de una caja. "Lo tenemos porque hacemos muchas actividades en las escuelas y eso es muy conveniente para niños", ha explicado Nicola, aludiendo al carácter didáctico y seguro de este mecanismo.

En total, alrededor del 80 % del material expuesto pertenece a los propios socios. "Es una asociación muy grande, tenemos 250 socios ahora, la más grande que hay en Baleares de lejos", ha señalado. No todos disponen de telescopio, pero muchos sí, y algunos cuentan con varios, lo que permite reunir habitualmente "más de 20" equipos en este tipo de convocatorias.

La nubosidad de la tarde dificulta la observación, especialmente la solar, y ha obligado a esperar claros para poder aprovechar los instrumentos. Aun así, la actividad ha mantenido el interés del público, que ha podido conversar con los aficionados y conocer de primera mano cómo funciona cada aparato y qué se puede ver con él.

Tras la puesta de sol, la intención es continuar con observación nocturna. Nicola ha reconocido que Ses Voltes no es el lugar óptimo por la contaminación lumínica, ya que la asociación suele organizar salidas en enclaves más oscuros. Sin embargo, en un entorno urbano como este aún es posible contemplar objetos brillantes como la Luna y planetas como Júpiter, Saturno o Venus, menos afectados por la luz artificial. "Aquí se trata de estar en un sitio muy concurrido para que mucha gente tenga la oportunidad de asomarse a este mundo distinto del lado de la observación astronómica", ha resumido.