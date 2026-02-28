"Nuestro pueblo podrá volver a ser lo que era": primeras valoraciones desde Mallorca a los bombardeos de Israel y EEUU en Irán

La presidenta de la Asociación Persa de Baleares, Sedi Behvarrad, ha expresado su preocupación por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán ocurridos este sábado, en un contexto de tensiones regionales y de profundas protestas internas en el país persa. En declaraciones recogidas por este diario tras los primeros bombardeos, Behvarrad ha queridos transmitir su inquietud y nerviosismo por la evolución de los acontecimientos y por la seguridad de sus familiares en Irán.

Behvarrad ha afirmado que las explosiones, por las imágenes que ha podido ver, parecen haber alcanzado zonas donde se encuentran el Parlamento ayatolá y otras instituciones vinculadas al liderazgo religioso. "Si la bomba ha caído ahí, tienen que irse, son okupas", ha declarado, en un duro reproche al liderazgo de los ayatolás. Para ella, el régimen no representa a los iraníes de a pie: "Los ayatolás son okupas, no son iraníes", ha afirmado, en unas declaraciones en las que insiste en el rechazo al gobierno actual con un llamamiento a la solidaridad internacional y al levantamiento del pueblo contra el régimen.

La dirigente persa ha recordado que, antes de la escalada militar, se han sucedido varias rondas de conversaciones entre Washington y representantes iraníes en Ginebra, con la esperanza de un posible acuerdo que finalmente no ha evitado la crisis armada. "Ahora dicen otra vez que puede ser que tienen que hablar... pero es imposible seguir la vía de Ginebra", ha comentado. Las negociaciones de Ginebra, que han sido seguidas por diplomáticos y analistas internacionales, habían buscado mitigar tensiones sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de conflicto, aunque sin resultados concluyentes.

PI STUDIO

Behvarrad también se ha referido al papel de otras potencias como China en el conflicto: "Ahora China está a favor de Irán y es muy difícil porque EEUU tendrá que negociar con ellos", ha dicho, aludiendo a los estrechos lazos económicos y políticos entre Pekín y Teherán. Su análisis conecta la creciente influencia china en Irán con la complejidad de cualquier solución que no pase por una mesa de negociación más amplia.

En el plano de la sociedad civil, Behvarrad ha destacado el impacto de las manifestaciones que han tenido lugar en el extranjero, como la concentración de más de 250.000 personas en Múnich, donde, ha dicho, ondearon tanto banderas persas como israelíes en apoyo de los derechos humanos en Irán. La presidenta de la Asociación Persa de Baleares ha enlazado estas movilizaciones con las protestas internas que sacuden a Irán desde hace meses, impulsadas en gran parte por estudiantes universitarios y ciudadanos que reclaman derechos y cambios políticos. "Han matado a tanta gente solo porque han ido a la calle a pedir derechos", ha afirmado, refiriéndose a la dura represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y cientos de detenidos desde 2025.

Behvarrad ha señalado además los vínculos entre iraníes y judíos, refiriéndose a la participación de Israel en el ataque: "Los judíos israelíes somos hermanos. En el colegio al que yo iba éramos más de 2.000 alumnas y la mitad eran judías y vivíamos en paz con amistad".

Consciente de la gravedad de la situación militar, Behvarrad ha reconocido que no puede tranquilizar a los iraníes fuera del país: "No puedo decir a los iraníes que estáis fuera tranquilos porque seguro que pasa algo". No obstante, concluye con un mensaje de esperanza: "Que Dios ayude a los iraníes para que lleguen a la libertad, que puedan vivir en paz y que los ayatolás se vayan de este país. Han llegado con mentiras. El pueblo iraní podrá volver a ser el país que era".

En Directo

Exteriores: “La embajada en Teherán tiene preparado un posible plan de evacuación" Fuentes de Exteriores: “La embajada en Teherán tiene preparado, como toda embajada de España, un posible plan de evacuación para activarse si las circunstancias lo exigen”

Kuwait informa de varios trabajadores heridos en un ataque iraní contra su aeropuerto Varios empleados del Aeropuerto Internacional de Kuwait sufrieron heridas leves en un ataque iraní contra estas instalaciones, informó este sábado la agencia estatal KUNA. Según la agencia, que cita a la Autoridad de Aviación Civil, el ataque fue realizado con un dron y también causó "daños materiales limitados" en la Terminal 1 del aeródromo.

Israel mató a "varias figuras esenciales" del régimen iraní, según un oficial israelí Israel mató a "varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno" de Irán tras atacar "simultáneamente" tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí. "El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen", afirmó la misma fuente.

Israel dice que recibió 6.500 toneladas de municiones y equipo militar en últimas semanas Israel afirmó este sábado que ha recibido 6.500 toneladas de municiones y equipamiento militar en las "últimas semanas", parte de las cuales viajaban en un buque de carga que llegó este fin de semana al puerto de Haifa con la ayuda de EE.UU. El Ministerio de Defensa de Israel informó en un comunicado, acompañado de imágenes, de que el buque transportaba "toneladas de equipo militar, incluyendo material militar, docenas de (vehículos) Humvees, camiones y otros".