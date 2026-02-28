Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Nuestro pueblo podrá volver a ser lo que era": primeras valoraciones desde Mallorca a los bombardeos de Israel y EEUU en Irán

La presidenta de la Asociación Persa de Baleares, Sedi Behvarrad, expresa su preocupación por los ataques y señala que las explosiones parecen haber alcanzado instituciones vinculadas al liderazgo religioso y critica duramente a los ayatolás, a quienes califica de "okupas"

Sedi Behvarrad, presidenta de la Asociación Persa en las Islas Baleares

Sedi Behvarrad, presidenta de la Asociación Persa en las Islas Baleares / Manu Mielniezuk

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La presidenta de la Asociación Persa de Baleares, Sedi Behvarrad, ha expresado su preocupación por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán ocurridos este sábado, en un contexto de tensiones regionales y de profundas protestas internas en el país persa. En declaraciones recogidas por este diario tras los primeros bombardeos, Behvarrad ha queridos transmitir su inquietud y nerviosismo por la evolución de los acontecimientos y por la seguridad de sus familiares en Irán.

Behvarrad ha afirmado que las explosiones, por las imágenes que ha podido ver, parecen haber alcanzado zonas donde se encuentran el Parlamento ayatolá y otras instituciones vinculadas al liderazgo religioso. "Si la bomba ha caído ahí, tienen que irse, son okupas", ha declarado, en un duro reproche al liderazgo de los ayatolás. Para ella, el régimen no representa a los iraníes de a pie: "Los ayatolás son okupas, no son iraníes", ha afirmado, en unas declaraciones en las que insiste en el rechazo al gobierno actual con un llamamiento a la solidaridad internacional y al levantamiento del pueblo contra el régimen.

La dirigente persa ha recordado que, antes de la escalada militar, se han sucedido varias rondas de conversaciones entre Washington y representantes iraníes en Ginebra, con la esperanza de un posible acuerdo que finalmente no ha evitado la crisis armada. "Ahora dicen otra vez que puede ser que tienen que hablar... pero es imposible seguir la vía de Ginebra", ha comentado. Las negociaciones de Ginebra, que han sido seguidas por diplomáticos y analistas internacionales, habían buscado mitigar tensiones sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de conflicto, aunque sin resultados concluyentes.

PI STUDIO

Behvarrad también se ha referido al papel de otras potencias como China en el conflicto: "Ahora China está a favor de Irán y es muy difícil porque EEUU tendrá que negociar con ellos", ha dicho, aludiendo a los estrechos lazos económicos y políticos entre Pekín y Teherán. Su análisis conecta la creciente influencia china en Irán con la complejidad de cualquier solución que no pase por una mesa de negociación más amplia.

En el plano de la sociedad civil, Behvarrad ha destacado el impacto de las manifestaciones que han tenido lugar en el extranjero, como la concentración de más de 250.000 personas en Múnich, donde, ha dicho, ondearon tanto banderas persas como israelíes en apoyo de los derechos humanos en Irán. La presidenta de la Asociación Persa de Baleares ha enlazado estas movilizaciones con las protestas internas que sacuden a Irán desde hace meses, impulsadas en gran parte por estudiantes universitarios y ciudadanos que reclaman derechos y cambios políticos. "Han matado a tanta gente solo porque han ido a la calle a pedir derechos", ha afirmado, refiriéndose a la dura represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y cientos de detenidos desde 2025.

Behvarrad ha señalado además los vínculos entre iraníes y judíos, refiriéndose a la participación de Israel en el ataque: "Los judíos israelíes somos hermanos. En el colegio al que yo iba éramos más de 2.000 alumnas y la mitad eran judías y vivíamos en paz con amistad".

Consciente de la gravedad de la situación militar, Behvarrad ha reconocido que no puede tranquilizar a los iraníes fuera del país: "No puedo decir a los iraníes que estáis fuera tranquilos porque seguro que pasa algo". No obstante, concluye con un mensaje de esperanza: "Que Dios ayude a los iraníes para que lleguen a la libertad, que puedan vivir en paz y que los ayatolás se vayan de este país. Han llegado con mentiras. El pueblo iraní podrá volver a ser el país que era".

  Irán
  Mallorca
  Israel
  EEUU
  China
  Ginebra
Más de veinte telescopios toman Ses Voltes para celebrar el Dia de les Illes Balears

"Nuestro pueblo podrá volver a ser lo que era": primeras valoraciones desde Mallorca a los bombardeos de Israel y EEUU en Irán

Limitless, el súper yate 'diseñado' por Jeffrey Epstein, se exhibe en Mallorca

Un millar de mallorquines, afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras el ataque de EE UU a Irán

Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica

Por fin la fachada del Palau de Congressos de Palma tendrá árboles

El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y once el impacto indirecto

‘Madame Fawziah’, la magnate kuwaití a la que engañan en Mallorca
