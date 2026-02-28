Pedro Antonio Mas Cladera, magistrado jubilado: «Mazón es responsable político, pero penalmente le veo poco recorrido»

Pedro Antonio Mas Cladera (Palma, 1955) fue número uno en todas las oposiciones que le llevaron de secretario de ayuntamiento a letrado de la CAIB, a Síndico Mayor de Cuentas de Balears durante doce años y a magistrado de lo Contencioso. Se jubiló hace cinco años. Toca la batería.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿La justicia está más polarizada que la política?».

Al mismo nivel, porque son vasos comunicantes y el ruido se extiende por todo. No hasta el nivel de base, donde los jueces hacen su trabajo lo mejor que pueden, sino en los escalafones superiores.

¿Mazón estará bien imputado?

Aquí voy contra corriente, porque parece indiscutible que Mazón es responsable político de la dana, pero jurídica y penalmente le veo poco recorrido. Las competencias eran del conseller o del consejo de gobierno, no se le puede culpar personalmente.

¿Cómo juez fue usted independiente, neutral, objetivo, imparcial...?

Traté de ser todo lo anterior, lo mejor que sabía y manteniendo la honestidad conmigo mismo. Así sucede con la inmensa mayoría de los jueces.

¿Hay demasiados funcionarios?

Sobran y faltan, al igual que jueces, porque están mal distribuidos. Si les preguntas uno a uno, todos los funcionarios te dirán que trabajan mucho y que necesitan más gente, pero también se cumple el principio de que uno hace la misma tarea que dos, que cuatro...

Se especializó usted en Administrativo por el influjo de un profesor significativo.

Siempre me digo que soy administrativista por las clases de Félix Pons a principios de los setenta. Tuvimos profesores que fueron ministros o fiscales famosos, pero el futuro presidente del Congreso me hizo atractiva una especialidad que nos hace raros, pero también la élite especializada del Derecho.

¿Hacia dónde escora usted ideológicamente?

Por las personas próximas, más a babor que a estribor. Soy un socialdemócrata de los de antes, lo cual nos devuelve a las enseñanzas de Félix Pons y de Andrés Ferret en la primera promoción de la facultad de Derecho, con todas las chicas sentadas en las filas de delante durante las clases del segundo.

Doce años al frente de la Sindicatura de Cuentas supone convivir con PP y PSOE.

Llego a la abogacía de la Comunidad el año de Cristòfol Soler, y ya fui barajado como síndico por el PP de los años noventa, pero mi mandato efectivo lo pone sobre la mesa por dos veces el PSOE.

El magistrado Martín Pallín no ve ningún inconveniente a que los jueces militen en partidos políticos.

Tampoco yo pondría ningún obstáculo a la militancia, frente a las problemáticas asociaciones judiciales que reproducen el sistema partidista. Casi me parece peor.

¿Cómo se produce su salto a magistrado de lo contencioso?

Me pareció el paso lógico, suelo bromear que como abogado tenía que presentarme a la hora que quería el juez, y ahora sería yo quien le fijaría la cita al abogado. Condené montones de veces a la Administración de la que había formado parte, en Barcelona al ayuntamiento de Pasqual Maragall. Me defino como un administrativista escéptico.

El cuarto turno genera controversias.

No estamos muy bien vistos por los jueces de oposición, pero pienso que mi etapa como secretario de ayuntamientos supuso un aprendizaje sensacional, un trabajo parecido a juzgar.

Está muy a gusto jubilado.

Me fui cansado a los 66 años, podría haber aguantado hasta los 70 o 72. Pensaba que me costaría adaptarme, pasar de cien a cero, pero ahora no sé cómo antes tenía tiempo para trabajar. Esta mañana la he pasado tocando la batería, mañana tengo tenis, es gratificante.

No le satisfizo la condena al ex fiscal general del Estado.

Me parece muy débil la justificación de la sentencia, a cargo de jueces que habían intervenido antes, y que despachan esta posible contaminación con un demasiado breve «haberlo dicho antes».

Pero la sentencia en sí le parece demasiado larga.

Se sienten obligados a dar un montón de explicaciones, y hay que sospechar de los escritos demasiado largos. Sobre todo, cuando el propio Supremo limita a 25 folios la extensión de los escritos de casación.

Y usted piensa, en fin, que a García Ortiz le habría favorecido una dimisión previa.

Si alguien me hubiera preguntado «¿qué le aconsejarías?», le hubiera recomendado la dimisión por un criterio de oportunidad. Pero incluso siendo inocente, yo me hubiera quitado de en medio. En fin, la sentencia demuestra que las cosas de Madrid son diferentes, el síndrome de la M-30.

¿La Administración es un monstruo?

Es un monstruo, pero para lo bueno cuando nos ayuda y para lo malo cuando nos pone pegas.

¿Es justa la justicia ?

Sí, pero a grandes números, por la distribución de la campana de Gauss. Los jueces son tan discutidos como los árbitros de fútbol, a quienes por algo se llama jueces.