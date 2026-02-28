El Palau de Congresos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y otros once de impacto indirecto

El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle a tenor de las cifras que deja su actividad en 2025. El recinto ferial acogió 150 eventos, un 9 % menos que el año anterior, con casi 60.000 asistentes (-15 %). El complejo formado por el Meliá Palma Bay y el centro de convenciones que gestiona la cadena mallorquina ingresó 20,4 millones de euros, con una caída del 4 %. Mientras que el gasto que genera en el destino toda la actividad ligada al turismo de reuniones se estima en 20,7 millones, frente a los 32 millones de 2024, lo que supone un descenso es del 35 %.

El impacto económico directo y el indirecto en la economía local —calculado por el gasto en alojamiento, compras, gastronomía o transporte urbano ligado a los eventos—, los ingresos generados el año pasado por el recinto ferial ascienden a 41,1 millones de euros, lejos de los 53,3 millones estimados en 2024. A pesar de la pérdida de más de 12 millones, desde Meliá se minimiza la importancia de este descenso de la riqueza que ha dejado la celebración de congresos, ferias o encuentros profesionales en el recinto ferial.

La directora general del Palau aduce que aún se arrastra el efecto de la pandemia del covid y el turismo MICE "tarda en materizalizarse"

La directora general del Palau de Congressos y del Meliá Palma Bay, Galina Sosa, rechaza que se esté produciendo una desaceleración en el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y ferias, por su sigla en inglés). "Este segmento lleva tiempo para materializarse", aduce, y también considera que todavía se arrastra el efecto de la pandemia del covid que lastró sobre todo la celebración de eventos e impulsó los eventos vía streaming, según ha explicado durante la presentación de la Memoria Anual 2025 del Palau.

Reducción de noches de hotel

Lo cierto es que esta bajada registrada por la actividad congresual del Palau también pasa factura al resto de la planta hotelera en Palma y Playa de Palma, los destinos donde se alojan los asistentes a los eventos. El año pasado los ocho grandes congresos nacionales e internacionales generaron 30.300 pernoctaciones, cuando en 2024 se superaron las 44.000; se redujeron en más de 14.000 las noches de hotel.

También en 2024 el centro de convenciones de Palma vio cómo caían sus ingresos un 4 % respecto al ejercicio anterior. Así las cosas, desde Meliá se subraya que es "inevitable" que se produzcan estas variaciones. A los organizadores de congresos les gusta cambiar de destinos y hay mucha competencia, también dentro de la propia Mallorca donde cada vez más cadenas hoteleras ofertan sus propios centros de convenciones o se prefieren recintos más pequeños como hoteles boutique.

Sosa desgrana las cifras recogidas en la memoria anual destacando que el impulso a la desestacionalización turística también se refleja en el Palau. El 57 % de los eventos se celebraron en temporada baja. Hubo ocho grandes congresos nacionales e internacionales, con un importante peso de los de ámbito sanitario, que atrajeron a 6.700 congresistas. En convenciones participaron más de 6.000 personas y en reuniones, 3.200. Cerca de 16.000 asistentes acudieron a ferias y exposiciones, unos 11.000 a eventos culturales y otros 4.500 a eventos sociales. Por otro lado, la plantilla del Palau la conforman 132 trabajadores de media.

El Palau se ha consolidado como sede oficial del Evolution Mallorca International Film Festival, el Rata Market Nadal o el Concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, entre otros, lo que refuerza la conexión del Palau con la ciudad y su tejido social y creativo, remarca Meliá.

Perspectivas

El turismo MICE en Mallorca convive con el alargamiento de la temporada que atrae a turistas de ocio casi todo el año, lo que encarece los precios de los vuelos y las tarifas hoteleras por la cada vez más alta demanda en los meses valle. Sosa explica cómo impacta en este segmento: se está produciendo un "desplazamiento" en la celebración de los congresos. "Mayo y junio se empiezan a resentir" porque los precios de los billetes son ya muy elevados en esas fechas. De esa manera la demanda se mueve a finales de octubre y noviembre y también para enero y febrero, con lo cual el mayor coste del desplazamiento a la isla se "compensa" con la bajada del coste del alojamiento.

De cara a este año en curso, la directiva de Meliá apunta a que se han confirmado nueve congresos (cuatro internacionales y cinco nacionales) con más de 9.200 asistentes, entre ellos el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que reunirá a cerca de 2.000 personas. Y de los más de 50 eventos confirmados, destaca la feria de arte alemana Art Cologne Palma, en abril. Ya para 2027 se han cerrado 10 congresos.