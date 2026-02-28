Un millar de mallorquines, afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras el ataque de EE UU a Irán

"El espacio aéreo ya está cerrado en todo Oriente Medio", explica el presidente de las Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol. "Calculamos que cientos de personas de Mallorca, incluso ya un millar, están afectadas, tanto si tenían previsto volar hacia la zona o como si tenían que regresar", explica el agente de viajes. "Todas las personas que tenían un viaje previsto a Asia, India, Tailandia, zonas del sudeste asiático u Oceanía pasan por el sur de Rusia y también por el Golfo Pérsico", advierte. Y están afectados por estas restricciones tras el ataque de EE UU e Israel a Irán.

La situación es "muy delicada" y reina la "incertidumbre", considera. Por ello, "todas las agencias de viajes de las islas estamos con el teléfono atendiendo a nuestros clientes para darles información y asistencia", asegura. "Recolocamos a la gente si es posible y dejamos también los billetes en stand by para que puedan hacer el viaje en cuanto la situación lo permita. Aunque preveemos cancelaciones".

Para Fiol, en estos momentos una de las opciones más plausibles es que se produzca un cambio de planificación en las rutas, "seguramente se ocupará de hacerlo Airt Trafic Service". La cuestión pasa también por que con este cambio de rutas, "es muy posible que se puedan llegar a incrementar los vuelos en dos o tres horas y por ese motivo quizá algunas rutas vayan a precisar una parada técnica para repostaje", comenta. "En este sentido, en Europa contamos con cierta ventaja porque a lo mejor no necesitamos niguna de esas paradas técnicas", apunta.