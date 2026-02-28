Radiacions
Les Balears reben 40 nous residents cada dia des de fa 40 anys
Gabriel Cañellas (1995) advertia del perill de que l’Estat «continuï considerant les illes com a simples territoris d’ultramar»
Per celebrar el Dia de les Illes Balears és important entendre el context. L’arxipèlag ha rebut uns 40 residents nous cada dia durant els darrers 40 anys. Des de 1985 hi han arribat més de 574.000 persones, quan aleshores tenien 685.509 habitants. La població gairebé s’ha duplicat. Actualment, les Illes són la comunitat amb el percentatge més alt de població estrangera (29,2%) i amb més pes de població activa d’origen migrant (23,3%).
Aquesta setmana s’ha debatut i rebutjat per part de PP i Vox la possibilitat de restringir la compra d’habitatges a no residents a les Balears, quan l’habitatge s’ha convertit en el principal indicador del desajust entre creixement i cohesió. El capital europeu compra i fixa preus des de fora, deslligant el mercat residencial de la renda local. Mentrestant, l’efecte crida de mà d’obra sosté el sector serveis amb salaris ajustats que difícilment poden competir amb aquesta pressió externa.
El 5 de març de 1995, Gabriel Cañellas pronunciava el seu darrer discurs com a president de les Balears on parlava de «vocació com a país» i de la necessitat de «reivindicar el dret a mantenir i recuperar les senyes d’identitat com a poble». Evocava la intrusió en la sobirania del Regne de Mallorca, la metàfora del petit davant el gran, de la perifèria davant la metròpoli. Un projecte comú, afirmava, incardinat dins Espanya, però «gelós de la nostra sobirania». Inclús advertia contra la temptació de tractar les Illes com territoris d’ultramar que nodreixen la metròpoli amb divises. Un autogovern que havia de servir per ordenar el creixement i garantir cohesió.
Entre aquests dos pols, una classe mitjana local que observa com el territori es converteix en actiu financer i com l’accés a un projecte de vida autònom exigeix, cada vegada més, suport familiar. La presidenta governa en aquest marc, un marc que difícilment pot redefinir sense entrar en col·lisió amb l’arquitectura general del sistema. En només dues setmanes, Aena ha tancat la porta a la cogestió aeroportuaria, ha anunciat una pujada de tarifes que encarirà el preus dels bitllets i ha presentat un premi literari d'un milió d'euros que pagaran tots vostès amb els seus imposts. En aquest context, la metàfora de Cañellas sobre la metròpoli adquireix una nova lectura.
Ara farà 30 anys des que l’expresident balear va dimitir pressionat per José María Aznar. Per celebrar aquesta fita, Alberto Núñez Feijóo ha advertit públicament que serà ell qui dirigirà les negociacions per formar Govern a les Balears si el PP necessita Vox. Ha publicat un «marc programàtic i polític» que estableix les línies de negociació per garantir estabilitat a les comunitats on no hi hagi majoria absoluta. La pauta es manté: l’arquitectura decisòria és vertical. Al Consolat l'entusiasme és mínim amb el lideratge de Feijóo i amb aquesta manera de dirigir el partit, però veurem fins quin punt pot aguantar la pressió de Madrid.
En aquell discurs pronunciat ara fa 31 anys, Cañellas demanava «un major respecte» cap a les autonomies. Ara Vox proposa tornar les competències a Madrid, just en un moment de pujada electoral. L’expresident del PP assegurava que «en cas contrari, estaríem fomentant sistemes del passat caducs, totalment insolidaris i injustos, molt semblants als de les èpoques colonials, quan els governs de les metròpolis imperials no invertien gaire cosa en els anomenats territoris d'ultramar, però, en canvi, en treien un gran profit».
En aquell moment, la màxima autoritat de les Balears reivindicava que «el fet de ser la comunitat més solidària amb la resta de l'Estat i l'única comunitat espanyola que supera tots els índexs de riquesa i benestar de la mitjana europea és fruit dels esforços de tots i cadascuna de les illes; d'aquest projecte comú de país. Per separat, no ho hauríem aconseguit mai».
Trenta anys després, el creixement demogràfic sostingut ha canviat radicalment l'arxipèlag. Les Balears s’han consolidat com un territori altament globalitzat, financeritzat i demogràficament líquid, on els mallorquins no poden accedir a un habitatge ni començar un projecte de vida sense el suport de la família.
«No volem de cap de les maneres, tenir aquesta consideració, encara que de vegades hàgim de denunciar, amb valentia i sense por, la temptació que els nous Estats, a les portes del segle XXI, continuïn considerant les illes com a simples territoris d'ultramar, com una font inesgotable que nodreix la metròpoli amb nous productes colonials, que ara tenen el nom de divises», apuntava.
La pregunta és si la «vocació com a país» que reivindicava Cañellas ha tengut una continuitat històrica, ara que la presidenta Prohens s’ha ‘munaritzat’ per intentar atreure els votants de centredreta. Supòs que el seu discurs d'avui parlarà «dels d'aquí». Quan Feijóo marca les directrius per a totes les comunitats, inclosa la balear, el marge de decisió s’estandarditza. La cohesió autonòmica es gestiona des del centre. "Amb Cañellas parlo des del primer dia. Em sol cridar quan les coses estan remogudes, i em sol tranquil·litzar", deia la presidenta en l'entrevista amb Mateu Ferrer, mesos després de què Matías Vallés escrigués: "Cañellas parla i Prohens escolta amb summa atenció. Els qui alternen amb la presidenta comenten alleujats que esmenta sovint la seva confiança en el protopresident del Govern".
La transformació demogràfica obliga a pensar en termes de model. El vell contracte social prometia mobilitat i redistribució. Creixement a canvi de cohesió. Impostos a canvi de bons serveis públics. Avui la vida tendeix a percebre’s com una competició permanent per l’habitatge, per la feina o per l’accés als serveis públics.
El 1995, Cañellas parlava d’un poble unit que havia sabut donar suport a un projecte comú. El 2026, el repte és si aquest projecte continua sent políticament operatiu o si s’ha convertit en administració de fluxos decidits en altres nivells. La integració europea que aleshores s’invocava com a horitzó d’estabilitat conviu amb una globalització que accelera el ritme demogràfic i econòmic.
«Sempre hem estat un poble gelós de la nostra sobirania, disposat a defensar la terra pàtria, amants de la cultura pròpia i respectuosos amb tots els visitants que han arribat a aquestes costes en to de pau. I avui podem afirmar amb orgull que, amb l'argila de cada una de les illes, els ciutadans de les Balears hem sabut modelar un sol poble, un poble unit», afirmava Cañellas, just abans de fer una advertència que ara pareix una profecia: «Que l'atenció social encara ens exigirà molts d'esforços, sobretot quan, en el nostre entorn, l'estat del benestar comença fer aigua pertot arreu».
