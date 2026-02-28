DIRECTO | Prohens entrega los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro de las Illes Balears 2026
El cantautor mallorquín Jaume Anglada recibe la Medalla de Oro de Baleares, el máximo galardón que otorga la Comunidad
Agencias
La presidenta del Govern, Marga Prohens, preside este sábado el acto institucional por el Día de Baleares en la Llotja, en el que se entregarán los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de 2026.
Los Premios Ramon Llull de este año son para la Asociación de Amigos del Ferrocarril, la entidad Llevant en Marxa, el académico Eugeni Aguiló (a título póstumo), el ciclista Albert Torres, Margalida Jordà (Proyecto Naüm), Banca March, Joan Oliver, la investigadora Estella Matutes, la asociación Criadors des Ca Eivissenc de Eivissa y Formentera, el capitán de marina mercante Juan Bautista Costa, la Federación de Fútbol de Baleares, la actriz Laura Pons, la atleta Esperança Cladera, Maria Teresa Llull (Respiralia) y al fundador de Trablisa, Miquel Bordoy.
