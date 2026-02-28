Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica

Fue un verano “para tirar a la basura” para el hotel Vell Marí de Can Picafort. En teoría, el establecimiento de cuatro estrellas debía estar completamente renovado para el arranque de la temporada 2025. Pero las obras se retrasaron y, de repente, no había sitio para los numerosos turistas que habían reservado para el inicio de la temporada. Consecuencia: fueron reubicados en otros hoteles. Y el Vell Marí dejó de ingresar ese dinero.

La situación fue a peor. No se pagaron los salarios al personal. Tampoco se abonó a los proveedores, de modo que los cocineros del hotel tuvieron que comprar en supermercados para poder servir algo a los huéspedes. A mediados de septiembre, el hotel cerró. Un final poco digno para un establecimiento que, en realidad, gozaba de buena reputación.

Los nuevos gestores

Ahora se anuncia un reinicio. Según informa el portal especializado Hosteltur, la cadena mallorquina Hoteles Globales asumirá la explotación del alojamiento bajo el nombre de Caprice Hotels (antes Ferrer Hotels).

La empresa cuenta con buenas bazas para que el proyecto salga adelante: el hotel atrae, entre otras cosas, por su amplio recinto y porque las más de 200 habitaciones ya han sido completamente renovadas. Caprice operará este año cuatro hoteles en Mallorca: tres en el norte de la isla y uno en Cala Bona, en el este.