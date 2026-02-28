Baleares cierra 2025 con récord de gasto turístico

Baleares cerró 2025 con récord de gasto turístico, impulsado por los turistas extranjeros. Así lo refleja El Momento Económico de las Islas Baleares de febrero, elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística. Así, el gasto turístico total llega a 23.406 millones un 4,7 % de variación interanual, con un gasto por persona de 1.228 euros (+2,9 %) y un gasto por persona y día de 198 euros (+5,7 %).

Sin embargo, la llegada de turistas desacelera su crecimiento (+1,7 %), lo que se explica por la leve subida de los visitantes internacionales (+2,6 % hasta los 15,7 millones) y la caída de los turistas nacionales (-2,3 % hasta los 3,3 millones). De hecho, hay que destacar que el comportamiento del mercado nacional ha sido muy diferente según la isla, observando un alto crecimiento en Menorca (+4,5 %) que contrasta con el gran descenso en las Pitiusas (-10,3 %) y una escasa disminución en Mallorca (-0,6 %).

PIB

Por otro lado, El Momento Económico señala que, según la revisión oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) balear de 2024 aumenta un 4,2 % y enlaza cuatro años superior al español. De hecho, en España la variación anual del PIB se quedó en el +3,5 %.

Las variables que explican el sector servicios en 2025 fueron muy positivas. Por un lado, la facturación mantiene un ritmo sostenido que sitúa el archipiélago al frente del ranking autonómico. Todas las actividades impulsan el crecimiento sobre todo las profesionales y la hostelería. Así, la variación media en les Illes Balears fue del +6,9 %, mientras que en España fue del +4,8 %. En diciembre destaca el avance interanual del transporte (15,3 %) y, por el contrario, el estancamiento de la hostelería (1,0 %). Asimismo, el tráfico aéreo logra un nuevo récord con 23,6 millones de pasajeros, con una subida de un 1,3 % de variación anual, mientras que el marítimo se reduce un 1,1 %.

Por otro lado, en 2025 las islas superan, por primera vez desde 2008, las 4.800 viviendas visadas, con una variación interanual de +29,1%. En cuanto a la producción industrial, se revierten dos años de caídas y al 2025 crece por encima del conjunto de España. Los bienes de consumo duradero, los de equipo y la energía aportan el valor más grande al crecimiento de la producción, con una variación media del 4,0%, mientras el total del país es del +1,3%.

Afiliación

Asimismo, la afiliación mantiene un crecimiento sostenido, con una variación interanual del +2,5 % el mes de enero de 2026. Durante el primer mes del año, el régimen general y los autónomos presentan una variación interanual similar, con un +2,5 % del primero y un +2,3% del segundo.

Y finalmente, según El Momento Económico, 2026 ha empezado con una desaceleración de la inflación, aunque el componente subyacente se mantiene elevado. Así, gracias a que la electricidad y los combustibles aligeran la presión inflacionista, la variación anual en las Islas (2,4 %) se pareciendo a la media española (2,3 %). La subyacente se sitúa en el 2,7 % y vuelve a superar la inflación general después de tres trimestres por debajo.