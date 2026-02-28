Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque a IránDemichelis ya está en MallorcaJaime AngladaEdificio GesaDia de les Illes Balears
instagramlinkedin

Alumnos de FP de Baleares hacen historia con 2 oros, 2 platas y 3 bronces en SpainKills

Delegación de estudiantes baleares de FP en los SpainSkills 2026.

Delegación de estudiantes baleares de FP en los SpainSkills 2026. / CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

EP

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) de Baleares que han participado esta semana en la competición nacional SpainSkills 2026, que se ha disputado en el recinto ferial Ifema de Madrid, han hecho historia obteniendo una cosecha de siete medallas con dos oros, dos platas y tres bronces.

Los ganadores representarán a España en WorldSkills y EuroSkills, tras una participación excepcional en los SpainSkills 2026, ha destacado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Medallas de oro

Las medallas de oro han sido para Àngela Font Ochogavía (CIFP Juníper Serra), en la modalidad de Cocina, y para el equipo formado por Sebastià Seguí Ripoll y Sergi Ochogavía Vila (CIFP Joan Taix), en Jardinería y Paisajística.

Gracias a este resultado, estos competidores serán los que representarán a España en los campeonatos internacionales WorldSkills Shanghái 2026 y EuroSkills Düsseldorf 2027, donde se enfrentarán a los mejores jóvenes profesionales del mundo.

Medallas de plata y bronce

Las platas han sido para Sergi Llull Roca (CIFP Politècnic de Llevant) en Pintura del automóvil, y Carla Schwarz Campos (CIFP Juníper Serra) en Recepción hotelera.

Los bronces han recaído en Natalia Martínez Fernández (IES Pasqual Calbó i Caldés) en Floristería, Claudia Granados Bohigas (CIFP Juníper Serra) en Servicio de restaurante y bar, y Carlos Escobar Planas (IES Politècnic) en Refrigeración y aire acondicionado.

El conseller, Antoni Vera, y la directora general de FP y Ordenación Educativa, Isabel Salas, han asistido a la fase final de las pruebas y a la ceremonia de entrega de medallas en Madrid.

Noticias relacionadas

Ambos han podido felicitar personalmente al alumnado por esta actuación histórica, que consolida el papel de Baleares como referente estatal en el ámbito de la FP, en este concurso que supone un escaparate del potencial, la preparación y la excelencia del alumnado y de los centros de FP del archipiélago.

TEMAS

  • FP
  • Baleares
  • Mallorca
  • Serra
  • oro
  • España
  • Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  2. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  3. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  4. Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
  5. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  6. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  7. El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
  8. Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas

Alumnos de FP de Baleares hacen historia con 2 oros, 2 platas y 3 bronces en SpainKills

Alumnos de FP de Baleares hacen historia con 2 oros, 2 platas y 3 bronces en SpainKills

Más de veinte telescopios toman Ses Voltes para celebrar el Dia de les Illes Balears

Más de veinte telescopios toman Ses Voltes para celebrar el Dia de les Illes Balears

"Nuestro pueblo podrá volver a ser lo que era": primeras valoraciones desde Mallorca a los bombardeos de Israel y EEUU en Irán

"Nuestro pueblo podrá volver a ser lo que era": primeras valoraciones desde Mallorca a los bombardeos de Israel y EEUU en Irán

Limitless, el súper yate 'diseñado' por Jeffrey Epstein, se exhibe en Mallorca

Limitless, el súper yate 'diseñado' por Jeffrey Epstein, se exhibe en Mallorca

Un millar de mallorquines, afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras el ataque de EE UU a Irán

Un millar de mallorquines, afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras el ataque de EE UU a Irán

Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica

Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica

Por fin la fachada del Palau de Congressos de Palma tendrá árboles

Por fin la fachada del Palau de Congressos de Palma tendrá árboles

El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y once el impacto indirecto

El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y once el impacto indirecto
Tracking Pixel Contents