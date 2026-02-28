Alumnos de FP de Baleares hacen historia con 2 oros, 2 platas y 3 bronces en SpainKills

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) de Baleares que han participado esta semana en la competición nacional SpainSkills 2026, que se ha disputado en el recinto ferial Ifema de Madrid, han hecho historia obteniendo una cosecha de siete medallas con dos oros, dos platas y tres bronces.

Los ganadores representarán a España en WorldSkills y EuroSkills, tras una participación excepcional en los SpainSkills 2026, ha destacado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Medallas de oro

Las medallas de oro han sido para Àngela Font Ochogavía (CIFP Juníper Serra), en la modalidad de Cocina, y para el equipo formado por Sebastià Seguí Ripoll y Sergi Ochogavía Vila (CIFP Joan Taix), en Jardinería y Paisajística.

Gracias a este resultado, estos competidores serán los que representarán a España en los campeonatos internacionales WorldSkills Shanghái 2026 y EuroSkills Düsseldorf 2027, donde se enfrentarán a los mejores jóvenes profesionales del mundo.

Medallas de plata y bronce

Las platas han sido para Sergi Llull Roca (CIFP Politècnic de Llevant) en Pintura del automóvil, y Carla Schwarz Campos (CIFP Juníper Serra) en Recepción hotelera.

Los bronces han recaído en Natalia Martínez Fernández (IES Pasqual Calbó i Caldés) en Floristería, Claudia Granados Bohigas (CIFP Juníper Serra) en Servicio de restaurante y bar, y Carlos Escobar Planas (IES Politècnic) en Refrigeración y aire acondicionado.

El conseller, Antoni Vera, y la directora general de FP y Ordenación Educativa, Isabel Salas, han asistido a la fase final de las pruebas y a la ceremonia de entrega de medallas en Madrid.

Noticias relacionadas

Ambos han podido felicitar personalmente al alumnado por esta actuación histórica, que consolida el papel de Baleares como referente estatal en el ámbito de la FP, en este concurso que supone un escaparate del potencial, la preparación y la excelencia del alumnado y de los centros de FP del archipiélago.