17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros

El propietario alemán de una segunda vivienda en Mallorca, Jan H., se llevó una gran sorpresa cuando el jueves (26.2.) su empleada del hogar le entregó 17 notificaciones de multa de 200 euros cada una (100 euros si paga pronto) del Ayuntamiento de Palma. Según los avisos, entre el 5 de octubre y el 29 de noviembre de 2025 entró en 17 ocasiones en la zona de bajas emisiones (ZBE) del centro de Ciutat, algo que no tenía permitido.

“El año pasado estuve bastante tiempo en Mallorca y no sabía que, como extranjero, también necesitaba la etiqueta ambiental española”, explica Jan H. Tiene una casa en Port d'Andratx desde 2022. Frente a Zara Home, en el Carrer Constitució de Palma, es decir, en plena zona de bajas emisiones, el alemán gestiona una franquicia de la marca de ropa Gant. Antes de la apertura del local en diciembre de 2025, aún quedaban muchos trabajos por hacer, entre ellos la reforma del establecimiento.

¿Llegarán más multas en el futuro?

“Cuando empezamos la reforma el otoño pasado, entraba casi a diario con mi coche en la zona de bajas emisiones”, cuenta el comerciante. Evitaba conscientemente entrar en la zona de residentes Acire y aparcaba en calles secundarias. En las pocas ocasiones en que tuvo que acceder, le abrieron el paso tras facilitar la matrícula en el lugar. Las sanciones que ahora ha recibido no tienen nada que ver con la zona Acire, asegura.

El alemán sabía que el centro de Palma es ya una zona de bajas emisiones. “Pensé que las autoridades tratarían de forma especial a los vehículos con matrícula alemana. Para ellos no se puede obtener una etiqueta ambiental española”, explica el hombre de 36 años, que según dice conduce un Mercedes-Benz G-Class. En Alemania su vehículo tiene etiqueta Euro 6. “Es un coche completamente nuevo, de 2024”. En Mallorca eso le sirve de poco, ya que el coche no dispone de distintivo español.

Así está la aceptación de etiquetas ambientales alemanas

Como ya ha informado en varias ocasiones la prensa local, Palma no permite a turistas ni propietarios de segunda residencia con matrícula “D” circular por el centro. Con ello, el Ayuntamiento actúa por su cuenta al margen de las normas de la Dirección General de Tráfico, que establece: “En España no es posible solicitar una etiqueta ambiental española para vehículos con matrícula extranjera. Pero tampoco es necesario. Si el coche tiene una etiqueta ambiental, se reconoce como equivalente a la española correspondiente”.

Mala suerte para Jan H.: su etiqueta alemana no es reconocida por el Ayuntamiento. Sin embargo, existen excepciones de las que podría beneficiarse con carácter retroactivo, aunque perdería el descuento por pronto pago. Quienes tengan una propiedad, plaza de aparcamiento o negocio en la zona pueden solicitar cita y ser incluidos en una lista de excepciones.

Zona gris para matrículas alemanas

“Pensé que con mi matrícula alemana estaba en una especie de zona gris. No me apunté a la lista de excepciones. Si lo hubiera sabido, habría ido en taxi desde Andratx hasta mi negocio. Al final me habría salido más barato”, afirma el afectado.

Reconoce además: “Fue un poco despistado por mi parte. Sé que en Mallorca no está bien visto circular mucho tiempo con matrícula alemana”. Tiene previsto matricular pronto su coche en España.

Pagará las multas en breve, lo que reducirá la cantidad a “solo” 1.700 euros. “Lo molesto es que no puedo hacer un pago conjunto y tengo que abonar cada sanción por separado”, comenta.

El caso no es único. También un conductor de Tesla y muchos otros turistas o propietarios alemanes han sido sancionados por el Ayuntamiento. Algunos consideran que existe discriminación. “Tengo una segunda residencia en Mallorca y visito regularmente a mi novia, que vive en el centro. Conduzco un Tesla totalmente eléctrico”, escribió, por ejemplo, un lector a la redacción.