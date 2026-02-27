Dia de les Illes Balears
"Aquí traemos un trozo de nuestra tierra": las Casas Regionales llenan de sabor el Dia de les Illes Balears en Palma
Esta feria es un gran atractivo en el nivel 2 del Parc de sa Feixina con puestos de muchos lugares de España
Uno de los grandes atractivos gastronómicos del Dia de les Illes Balears es la feria de Casas Regionales en el nivel 2 del Parc de sa Feixina. Puestos como el canario, el gallego, el murciano, el vasco o el andaluz llaman la atención de los miles de visitantes que desfilarán del 27 de febrero al 2 de marzo por Palma, como ya va siendo tradición. Traen sabores típicos de sus lugares de nacimiento para rendir un homenaje a sus orígenes aunque vivan en Mallorca. "Un trozo de nuestra tierra está aquí. Podemos transmitir lo que somos", explica Carlos Alemán, del Hogar Canario.
Gastronomía canaria en Mallorca
Ofrecen platos clásicos a un precio económico como: "La pata de cochino asado, el queso canario, las papas arrugadas con mojo picón que ganaron el premio a la mejor tapa española hace 5 años y bebidas características como el Ron miel".
Alemán llegó a Mallorca y fue uno de los socios fundadores del Hogar Canario en la isla: "Nos juntamos cuatro o cinco personas canarios que no sabíamos expresarlo".
El sabor de Galicia en Palma
A tan solo unos metros de distancia, Pilar Vázquez y su hermana, Carolina, están dejando a punto la casa gallega. Su oferta refleja raíces como son el pulpo a la gallega, empanada, queso, lacón o mejillón que subraya "comprarlo gallego es difícil en Mallorca".
Pilar tiene 80 años y quiere contar su historia de cómo llegó a la isla y cómo lleva casi toda la vida aquí. Cuando tenía tres años su familia se mudó a Mallorca, a los 19 se marchó a Galicia y a los 22 regresó.
"Mi padre fue militar y estuvo destinado toda la vida aquí", arranca Pilar, que continúa: "Éramos diez hermanos y, cuando mi padre se jubiló, partimos cuatro a Galicia. Los demás se quedaron. Estuvimos unos años y regresamos".
Cuenta también que cuando cerró Astano en Ferrol muchos llegaron a Mallorca y, el centro gallego de la isla tenía muchos socios, ahora menos.
Pilar, que lleva casi todo su vida en la isla, explica por qué se siente muy gallega. "Los mallorquines si van a la península se sienten perdidos y yo aquí, encarcelada. Vivo aquí porque están mis hermanos, sobrinos y lo tengo todo aquí. Ahora me iré a Galicia porque desde la pandemia no voy", apunta.
Aun así, sí que ha mantenido costumbres muy arraigadas como ir a ver al Mallorca: "Mi hermano y yo llegamos a ser las abonadas 100 y pico, pero por la silla de ruedas y los horarios de LaLiga dejamos de ir".
Opciones más modernas
Unos pasos más arriba, las foodtrucks completan uno de los lugares gastronómicos más modernos del Dia de les Illes Balears con una oferta más internacional. Anita Cakes, Mariola's Kitchen, King Fusion, Infineatruck, la Taquería e Indivisible dan buena cuenta de ello. Precisamente desde este último espacio, Cristhian Bejarano da una de las claves por las que siguen acudiendo: "Llevamos cinco años viniendo. Se organiza bien. Aquí la oferta gastronómica es diferente, más distendida y para todos los públicos. Nosotros tenemos hamburguesas, pulled pork y más cosas ricas".
Suscríbete para seguir leyendo
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao