"Aquí traemos un trozo de nuestra tierra": las Casas Regionales llenan de sabor el Dia de les Illes Balears en Palma

Uno de los grandes atractivos gastronómicos del Dia de les Illes Balears es la feria de Casas Regionales en el nivel 2 del Parc de sa Feixina. Puestos como el canario, el gallego, el murciano, el vasco o el andaluz llaman la atención de los miles de visitantes que desfilarán del 27 de febrero al 2 de marzo por Palma, como ya va siendo tradición. Traen sabores típicos de sus lugares de nacimiento para rendir un homenaje a sus orígenes aunque vivan en Mallorca. "Un trozo de nuestra tierra está aquí. Podemos transmitir lo que somos", explica Carlos Alemán, del Hogar Canario.

Gastronomía canaria en Mallorca

Ofrecen platos clásicos a un precio económico como: "La pata de cochino asado, el queso canario, las papas arrugadas con mojo picón que ganaron el premio a la mejor tapa española hace 5 años y bebidas características como el Ron miel".

Alemán llegó a Mallorca y fue uno de los socios fundadores del Hogar Canario en la isla: "Nos juntamos cuatro o cinco personas canarios que no sabíamos expresarlo".

El sabor de Galicia en Palma

A tan solo unos metros de distancia, Pilar Vázquez y su hermana, Carolina, están dejando a punto la casa gallega. Su oferta refleja raíces como son el pulpo a la gallega, empanada, queso, lacón o mejillón que subraya "comprarlo gallego es difícil en Mallorca".

Carolina Vázquez a la izquierda y Pilar, a la derecha. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Pilar tiene 80 años y quiere contar su historia de cómo llegó a la isla y cómo lleva casi toda la vida aquí. Cuando tenía tres años su familia se mudó a Mallorca, a los 19 se marchó a Galicia y a los 22 regresó.

"Mi padre fue militar y estuvo destinado toda la vida aquí", arranca Pilar, que continúa: "Éramos diez hermanos y, cuando mi padre se jubiló, partimos cuatro a Galicia. Los demás se quedaron. Estuvimos unos años y regresamos".

Cuenta también que cuando cerró Astano en Ferrol muchos llegaron a Mallorca y, el centro gallego de la isla tenía muchos socios, ahora menos.

Pilar, que lleva casi todo su vida en la isla, explica por qué se siente muy gallega. "Los mallorquines si van a la península se sienten perdidos y yo aquí, encarcelada. Vivo aquí porque están mis hermanos, sobrinos y lo tengo todo aquí. Ahora me iré a Galicia porque desde la pandemia no voy", apunta.

Aun así, sí que ha mantenido costumbres muy arraigadas como ir a ver al Mallorca: "Mi hermano y yo llegamos a ser las abonadas 100 y pico, pero por la silla de ruedas y los horarios de LaLiga dejamos de ir".

Opciones más modernas

Unos pasos más arriba, las foodtrucks completan uno de los lugares gastronómicos más modernos del Dia de les Illes Balears con una oferta más internacional. Anita Cakes, Mariola's Kitchen, King Fusion, Infineatruck, la Taquería e Indivisible dan buena cuenta de ello. Precisamente desde este último espacio, Cristhian Bejarano da una de las claves por las que siguen acudiendo: "Llevamos cinco años viniendo. Se organiza bien. Aquí la oferta gastronómica es diferente, más distendida y para todos los públicos. Nosotros tenemos hamburguesas, pulled pork y más cosas ricas".