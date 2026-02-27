El PSIB critica que la única política de movilidad del PP de Mallorca sea "poner asfalto"

El PSIB ha recriminado que la única política de movilidad del PP en Mallorca sea "poner asfalto" y ha reclamado al Consell de Mallorca que apruebe, de manera "urgente", la ley para limitar la entrada de vehículos en la isla. En ese sentido, los socialistas han recordado que registraron en el Parlament una proposición de ley basada en el texto anunciado por el Govern, con complementos que consideraban "necesarios", según ha explicado el PSIB en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

De este modo, se han mostrado dispuestos a negociar, eliminar o modificar "aquello que haga falta", siempre que el resultado sea una ley "efectiva" y aprobada esta legislatura. Por eso han acusado al PP de "bloquear" la norma por "intereses partidistas" por los acuerdos que mantiene con Vox.

"Esta semana se ha desenmascarado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, porque el martes no quiso aprobar su propia ley de limitación de entrada de vehículos que se presentaron en el pleno", ha alegado la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. En ese sentido, ha apuntado que con su rechazo quedó "muy claro" que quien desmenuza a Galmés es Vox, en referencia a una frase del portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, durante en el debate que afirmó que "mientras unos proponen, Vox dispone".

La portavoz socialista también ha destacado la sentencia del contencioso del Tribunal Superior de Madrid, conocida esta semana, que desestima el recurso del Consell de Mallorca contra la DGT, que reclamaba la anulación del carril Bus-VAO de entrada a Palma por la autopista de Llucmajor, lo que ha tildado de "nuevo ridículo" de Galmés que demostraría su "inacción" en movilidad sostenible.

Por su parte, el secretario de Movilidad del PSIB Jaume Mateu ha insistido en la apuesta por una Mallorca que pueda ejercer en clave insular las "plenas competencias" en materia de transporte terrestre, la apuesta por una red "efectiva" de viales cívicos que faciliten un cambio de movilidad de proximidad a los ciudadanos y un "apoyo decidido" hacia la red de transporte ferroviario.

"Los socialistas han ofrecido alternativas claras al modelo de asfalto y coches del PP, la legislatura anterior acabó con una red del TIB renovada y proyectos ferroviarios en marcha con el Tren de Llevant y el Tranvía de Palma, que el PP ha guardado dentro de un cajón", ha dicho Mateu.

Estas medidas incluyen planes de movilidad locales, en empresas y una actuación para la reducción de la siniestralidad a las carreteras, algo que figura en el proyecto de ley del PSIB en el Parlament junto con el texto sobre la restricción de entrada de vehículos en Mallorca. Mateu ha resaltado que el PP tiene todas estas medidas "encima la mesa" y es quien puede decidir "si quiere o no quiere aplicarlas".

El PP trata de defenderse: "Exige ahora lo que no hizo en ocho años"

El portavoz adjunto del PP, Bernat Vallori, ha defendido este viernes que el Consell de Mallorca está trabajando para regular la entrada de vehículos en la isla y ha criticado al PSOE por "exigir ahora lo que no hizo en ocho años" cuando gobernó. Vallori ha asegurado que el Consell continúa trabajando para aprobar una proposición de ley que regule la entrada de vehículos en la isla que sea consensuada con todos los sectores y agentes implicados, con los municipios y con la sociedad civil, con vocación de permanencia y seguridad jurídica.

"No queremos una norma improvisada para salir del paso; queremos una regulación sólida que perdure a lo largo de las legislaturas", ha subrayado. Vallori ha respondido a la reivindicación del PSIB-PSOE sobre esta regulación, que la saturación viaria y la falta de regulación de la entrada de vehículos en la isla "son consecuencia directa de los ocho años de gobierno socialista al frente del Consell de Mallorca".

Ha asegurado que, entre 2017 y 2023, la entrada de vehículos en Mallorca aumentó un 108 % sin que el gobierno presidido entonces por la socialista Catalina Cladera impulsara ninguna regulación ni ningún estudio serio de capacidad de carga.

El portavoz adjunto también ha recordado las declaraciones del exconseller de Movilidad del Pacte, quien llegó a responsabilizar a los mallorquines de la saturación viaria por "coger el coche incluso para ir a comprar el pan". "Ese era el nivel de análisis del gobierno socialista mientras Mallorca se colapsaba", ha remarcado.

Según el PP, la proposición que presentó esta semana el PSOE en un pleno extraordinario "no es más que una copia precipitada y mal estructurada del texto, con errores técnicos y planteamientos inviables", hecho solo "para correr e intentar marcar el relato político, pero sin respetar ni los acuerdos plenarios ni el trabajo técnico que se está realizando", ha afirmado.

En cuanto al carril Bus-VAO, ha afirmado que "mientras gobierne el PP, no se reinstaurará". "Y mucho menos el chapuza que hizo el Pacte", ha añadido. Los servicios jurídicos del Consell están estudiando la reciente sentencia porque consideran que presenta incongruencias técnicas, y el Govern insular mantiene la mano tendida a la DGT para alcanzar soluciones técnicas acordadas, ha añadido.