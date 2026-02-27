PP/Vox promueven la inmigración

Ser un buen español no es tan difícil, de ahí que los patrióticos PP/Vox promocionen la inmigración desde antes de la más tierna infancia. A lo largo de esta década, la mitad de los niños nacidos en Balears tienen cuando menos un progenitor extranjero. Tramitar la matriculación de nonatos en las escoletes mallorquinas favorecerá por fuerza este sólido flujo migratorio. En el lenguaje tan apreciado por las derechas, la medida de la conselleria de Educación acentuará el efecto llamada.

La inscripción en el registro civil es obligatoria a partir de los seis meses de gestación, con independencia de que el parto llegue a buen término. En los cementerios proliferan asimismo figuras como los llamados «jardines del no nacido», promovidos por Vox y criticados por los socialistas como «retrógrados y fachas».

Por tanto, la anticipación de la matrícula escolar a cargo de PP/Vox solo puede ser celebrada por los progenitores extranjeros de Mallorca, que no son necesariamente alemanes porque llegan ya creciditos, sino latinoamericanos y africanos en su mayoría. No importa que la ultraderecha favorezca estos movimientos para reforzar su cerrazón contra el aborto, pese a que ninguna estadística refuerza la tesis de que la frecuencia de la interrupción de embarazos esté ligada al voto. De hecho, Donald Trump es un acreditado militante proabortista.

La Fox se creó para ser vista «por los conservadores entre cincuenta años de edad y la muerte». El Govern confirma ahora su preocupación por los inmigrantes desde antes de su nacimiento. Nadie acusará al conseller Vera de haberse contagiado de la molicie de sus compañeros de gabinete, que entretienen su ocioso desempeño reclamando a Reyes caducados.

De hecho, Vera pagará un precio alto por su hiperactividad. Las cloacas conservadoras ya trabajan para su sustitución por un inspector educativo de ultraderechas, por no hablar del profesor de Instituto tan favorecido por los focos. Hasta que se precipite el relevo, los inmigrantes pueden respirar tranquilos en la acogedora isla que les han acondicionado PP/Vox.