El nuevo acuerdo entre Govern y navieras reduce los cruceristas diarios en Palma desde junio hasta septiembre a partir de 2027

El Govern y el Ajuntament de Palma han firmado un nuevo memorándum de entendimiento (MOU) con las principales navieras que operan en el puerto de Palma "con el objetivo de avanzar en la desestacionalización turística y reforzar la sostenibilidad del destino". El acuerdo, con vigencia entre 2027 y 2031, introduce cambios en la gestión de la temporada alta.

La medida más relevante establece que, entre junio y septiembre de 2027, 2028 y 2029, la media diaria en cómputo semanal pasará de 8.500 a 7.500 pasajeros en cruceros de más de 500 plazas en los meses de verano. En términos agregados, el nuevo techo equivale a un máximo semanal de 52.500 cruceristas en grandes embarcaciones, es decir, 7.000 menos por semana respecto al límite contemplado en el anterior acuerdo.

Contención en temporada alta

El nuevo criterio se enmarca en una estrategia más amplia de gestión de flujos. El acuerdo mantiene el límite máximo de tres cruceros diarios en el puerto de Palma, de los cuales solo uno podrá superar las 5.000 camas bajas.

Según el Govern, el objetivo institucional es aplanar los picos de actividad en los meses de mayor presión y favorecer un desplazamiento progresivo hacia la temporada media y baja. Sin embargo, existen voces que consideran que la reducción pactada puede resultar insuficiente para generar un impacto real en términos de saturación.

Desde el sector, en cambio, se ha defendido que el equilibrio alcanzado en las 7.500 plazas diarias de media representa el punto de consenso posible, tras una negociación en la que las navieras rechazaron recortes adicionales.

Comisión de gobernanza

El memorándum contempla además la creación de una comisión de gobernanza conjunta, presidida por el conseller de Turismo, que se reunirá al menos dos veces al año. Este órgano integrará a representantes institucionales y del ecosistema local de cruceros para evaluar datos y ajustar la actividad cuando sea necesario.

En paralelo, se impulsará la redistribución geográfica de los cruceristas en Mallorca mediante un estudio independiente sobre su comportamiento espacial, con el fin de optimizar la movilidad y promover destinos alternativos a Palma.

Refuerzo ambiental y transparencia

El acuerdo también incorpora compromisos ambientales adicionales. En caso de declaración formal de emergencia por sequía en Palma, las compañías no realizarán abastecimiento de agua dulce en el puerto. Asimismo, se priorizará el atraque de buques de cero emisiones o propulsados por combustibles de transición y se reforzará el control y reducción de residuos.

En materia de transparencia, se publicarán informes mensuales detallados de escalas y un balance anual de seguimiento de los compromisos adquiridos. Con este marco, las instituciones buscan "consolidar un modelo que apuesta por la contención formal en los meses críticos", aunque el debate político sigue abierto sobre si el nuevo umbral será suficiente para reducir de manera efectiva la presión turística en verano.