El TSJB rechaza suspender la limitación de entrada de vehículos a Ibiza: Baleària pierde la primera batalla legal por el acceso a la isla

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) avala la limitación de entrada y circulación de vehículos en Ibiza puesta en marcha por el Consell de Ibiza por primera vez el pasado verano. Según ha informado la institución ibicenca en un comunicado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por Baleària contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, que ya había rechazado la solicitud de medidas cautelares de la naviera.

Con esa petición, Baleària buscaba la suspensión de la cuota máxima de vehículos que pueden acceder a la isla de Ibiza desde 2025, un límite aprobado por el pleno del Consell de Ibiza el 28 de marzo de 2025.

Según informa el Consell de Ibiza en un comunicado, en su resolución, el tribunal recuerda que, "frente al interés económico privado de la naviera recurrente", tal y como ya apuntó la jueza de instancia, debe prevalecer el interés público que sustenta la norma: la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de Ibiza, unos objetivos que, según recoge el auto, cuentan con "reconocimiento constitucional".

Así, la Sala ha acordado desestimar el recurso de apelación y condenar a Baleària al pago de las costas procesales, con un límite de 1.000 euros. Según indica el comunicado, en la propia resolución se indica que contra esta decisión no cabe recurso de casación.

"La resolución no se refiere al fondo del asunto"

Por su parte Baleària matiza que la resolución no se refiere al fondo del asunto, solo a las medidas cautelares. La naviera apunta que la resolución de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJIB sobre las medidas cautelares solicitadas por la compañía respecto a la entrada en vigor de la limitación de vehículos en 2025 en Ibiza, "no entra a valorar el fondo del procedimiento, que seguirá su curso y será resuelto en sentencia".

Asimismo, reitera que su recurso no cuestiona los objetivos de sostenibilidad del Consell, que están alineados con su estrategia empresarial. El debate jurídico se centra exclusivamente en la correcta aplicación y entrada en vigor de la norma, así como en el respeto a los plazos que deben cumplirse según la normativa.

En este sentido, recuerdan que la compañía mantiene una colaboración estrecha con el Consell de Ibiza y ha mostrado su disposición a avanzar conjuntamente hacia un modelo integral de movilidad sostenible, basado en datos actualizados y en un marco jurídico claro, que contribuya a la sostenibilidad de la isla sin perjudicar la conectividad regular de quienes residen y trabajan en la isla.