Inicio de temporada en Cala Millor: «Vamos a renovar toda la zona de la piscina», dice el director del hotel Garbí

¿Qué sensación predomina al inicio de la temporada? ¿Alegría o nervios?

Somos un equipo bien coordinado y conocemos muy bien el proceso de cierre del hotel, la preparación de la temporada y la reapertura. Ya no hay nervios. Lo que sí nos ilusiona es poder presentar las novedades a los clientes.

¿Cómo es su relación con los clientes habituales?

En algunos casos es muy personal. Por ejemplo, enviamos tarjetas de Navidad. Algunos llevan diez años viniendo, y no solo una vez al año, sino incluso varias veces. Hemos visto crecer a muchos niños que venían con sus padres y que más adelante regresan solos. Por otro lado, también ocurre que algunos clientes fieles que han venido durante muchos años ya no pueden viajar por motivos de salud.

¿Qué novedades presenta el hotel este año?

Estamos terminando de retirar las bañeras de las habitaciones para instalar duchas a ras de suelo. Además, vamos a renovar toda la zona de la piscina. Nuestro hotel está en tercera línea de mar, por lo que necesitamos un jardín atractivo y una buena piscina. La piscina se mantiene, pero se renovará por completo la zona de tumbonas. Para eso todavía tenemos algo de tiempo.

Bastian Fritsche, director del hotel Garbí / .

¿Cuándo comienza la temporada?

Somos uno de los hoteles que abren el 1 de mayo y cerramos el 31 de octubre.

¿Por qué una temporada tan corta?

Es una decisión de los propietarios. La rentabilidad apenas cambia por abrir un mes antes. En esos meses todavía hay que calefactar en parte el hotel, los precios de las habitaciones son más bajos y la ocupación no es tan alta. En los meses de temporada baja prácticamente no se gana dinero, incluso aunque haya buena ocupación.

¿Cómo se ha preparado Cala Millor para los turistas?

Muy positivamente. En los últimos años se ha invertido bastante. Parte de la zona peatonal se ha renovado, al igual que algunas plazas. También se está embelleciendo el paseo marítimo.

¿Qué espera de esta temporada?

Espero una temporada similar a la de 2024, con muy buenas cifras de reservas. Para el mercado alemán las vacaciones siguen siendo muy importantes. Es posible que, debido al aumento de precios, algunos reduzcan su estancia uno o dos días, pero el flujo de turistas no se detiene. Aunque ahora las reservas puedan parecer algo más moderadas, confío en que volverá a ser un año récord.