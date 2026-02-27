El feminismo de Mallorca vuelve a dividirse este 8M, aunque hace frente común "a la amenaza de la extrema derecha"

Un año más, el centro de Palma será el escenario de la reivindicación feminista, aunque nuevamente bajo el signo de la fragmentación organizativa. A pesar de compartir la preocupación por el auge de los discursos reaccionarios, el Moviment Feminista de Mallorca (MFM) y la Coordinadora Transfeminista de Mallorca (CTM) han diseñado itinerarios y horarios distintos para este 8 de marzo, confirmando que las discrepancias estratégicas dentro del movimiento siguen vigentes en la isla.

La Coordinadora ha detallado su hoja de ruta bajo el lema "Ho tornarem a fer, més feministes que mai". Marta Serrano, portavoz de la CTM, ha calificado la consigna como una declaración de intenciones: "si lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo". La CTM ha convocado su marcha a las 18:00 horas en la plaza de España. El recorrido atravesará la calle Sant Miquel, la plaza Major y la calle Colom para finalizar en la plaza de Cort, donde se llevará a cabo la lectura del manifiesto. Según Serrano, la respuesta ante el contexto actual no será el miedo, sino "más organización y movilización".

Un feminismo "de clase y antirracista"

Desde la Coordinadora defienden un feminismo "que ponga en el centro la justicia social y la igualdad real". Entre sus demandas principales para este 2026 figuran la regularización de las personas migrantes, la derogación de la Ley de Estranjería, la garantía efectiva del derecho al aborto, y la defensa de servicios públicos fuertes, incluyendo sanidad, educación y vivienda.

"La precariedad tiene rostro de mujer, y sin derechos sociales no hay emancipación posible", ha sentenciado Serrano. La portavoz también ha alertado sobre la radicalización misógina en redes sociales, especialmente entre hombres jóvenes, exigiendo una conciencia crítica sostenida.

El Moviment Feminista de Mallorca apuesta por la mañana

Por su parte, el Moviment Feminista ha optado por una convocatoria matutina para ganar visibilidad durante la jornada. A través de sus redes sociales, ha hecho un llamamiento a la unidad de acción frente a las amenazas políticas actuales: "Este #8M, frente al patriarcado y la extrema derecha, volvemos a salir a las calles".

Su mensaje se centra en la memoria y el relevo generacional, afirmando que marchan "por las mujeres que lichan, por las que ya no están y por las que vendrán", con el objetivo firme de frenar los retrocesos. La cita del MFM será también en la plaza de España, pero a las 12:00, marcando así una distancia temporal de seis horas.

Unidad en el diagnóstico: el foco en la extrema derecha

Pese a la duplicidad de actos, ambas organizaciones coinciden plenamente en señalar a la extrema derecha como el principal motor de la ofensiva contra los derechos conquistados. Serrano ha denunciado que los avances de los últimos años han generado una reacción "encabezada por la extrema derecha que se traduce en el incremento del dicurso de odio" y la criminalización de colectivos vulnerables.