Las farmacias de Baleares recuperan la dispensación con tarjeta después de tres días de incidencias con la nueva receta electrónica

Las farmacias de Baleares vuelven a dispensar medicamentos con normalidad a través de la tarjeta sanitaria después de tres días de incidencias técnicas en el nuevo sistema de receta electrónica del Ib-Salut, que entró en funcionamiento el pasado lunes y que ha ido encadenando fallos desde que se estrenó.

Según ha confirmado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB), después de la actualización realizada la madrugada del miércoles, el sistema ayer ya empezó a funcionar "de forma generalizada" y la banda magnética de las tarjetas sanitarias vuelve a operar correctamente.

No obstante, el protocolo de dispensación manual, que se activó para poder dispensar en caso de que el sistema falle, seguirá activo durante toda la jornada de hoy por precaución. Es decir, aunque las tarjetas vuelven a leerse con normalidad, las farmacias hoy todavía tienen la posibilidad de introducir los datos del paciente manualmente en caso de que se registre alguna incidencia.

Uno de los principales problemas el pasado miércoles afectó a pacientes crónicos cuya medicación desapareció de la tarjeta después de la migración de datos al nuevo sistema. En algunos casos, estos usuarios tuvieron que volver al médico para que se reactivara la prescripción.

Desde el COFIB aseguran que esta incidencia se ha reducido de forma significativa y que ayer apenas se dio algún caso aislado. Aun así, todavía podría producirse alguna situación puntual en la que la información sobre la medicación crónica no aparezca registrada.

La pérdida de esta información, que incluye qué fármacos tiene prescritos el paciente y cada cuánto deben renovarse, se habría producido en el proceso de migración masiva de datos desde el antiguo sistema al nuevo, si bien el grueso de los historiales se ha transferido correctamente.

Una implantación con tropiezos desde el primer día

El nuevo sistema de receta electrónica, llamado SIGMA, sustituyó el pasado fin de semana al programa anterior, RELE, después de más de dos décadas en funcionamiento. Sin embargo, su estreno el lunes estuvo marcado por un fallo generalizado que impidió durante horas la dispensación de medicamentos en prácticamente todas las farmacias del archipiélago. La incidencia obligó a detener temporalmente el sistema ese mismo día. Aunque se restableció el servicio por la tarde, volvió a registrar problemas después de una actualización que pretendía corregir errores internos.

En esa segunda caída no se bloqueó la dispensación, pero sí hubo que activar el sistema manual, lo que ralentizó la atención en los mostradores y generó más incidencias, especialmente con los copagos entre pensionistas y pacientes con tratamientos crónicos.