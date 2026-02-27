«En poco espacio y tiempo hemos visto todo lo típico de estas islas preciosas»: Palma se rinde a una explosión de tradición, sabor y alegría en la Diada

El sol ha querido sumarse a la fiesta. Tras una mañana de incertidumbre meteorológica, las nubes se han disipado justo a tiempo para que, al dar las doce del mediodía, el centro de Palma empezara a despertar y acabar de estallar en un hervidero de actividad, color y aromas. El arranque oficial de los actos por el Dia de les Illes Balears ha transformado el eje comprendido entre la avenida Antoni Maura, el Passeig Sagrera, el Parc de la Mar y el Parc de sa Feixina en un escaparate viviente de la identidad balear, donde lo ancestral y la vanguardia se dan la mano ante la mirada curiosa de miles de asistentes.

La estampa no podría ser más idílica. En el lago del Parc de la Mar, los tradicionales llauts mecidos por el agua recordaban la importancia de la cultura marítima en la historia de las islas, mientras que, en tierra firme, la Policía Montada ha patrullado con elegancia entre la multitud. El sonido de las xeremies ha marcado el ritmo de una jornada en la que locales y turistas han compartido espacio y asombro. Mia Richter, una turista alemana que se ha visto sorprendida por el despliegue, resumía el sentir de muchos visitantes al confesar que en apenas unos metros ha podido conocer la esencia de todo el archipiélago: «En muy poco espacio y tiempo hemos visto todo lo típico de estas islas preciosas».

Raíces y futuro

La celebración se ha concebido como una gran exposición a cielo abierto. Como ya es habitual en la Diada, un año más caminar por el Passeig Sagrera ha supuesto sumergirse en un catálogo infinito de productos de la tierra: desde los barcos tradicionales hasta instrumentos musicales que cuentan historias de otros tiempos. No es solo una feria comercial, es un ejercicio de memoria colectiva donde se exhiben barquillos, bordados, y la característica ropa artesanal que sigue cautivando por su sencillez y calidad. Nada más entrar al mercado, llama la atención un puesto con pintura fluorescente de motivos de Mallorca, junto a paradas de dimonis con camisetas y máscaras que atraen todas las miradas.

Entre los puestos, destaca la presencia de las familias mallorquinas que, aprovechando el puente escolar y laboral, han salido en masa a disfrutar del ambiente. Ha sido habitual cruzarse con grupos cargados de bolsas con quesos, mermeladas artesanas y sobrasadas, cuyo aroma impregna el aire y abre el apetito de cualquiera que pase cerca. La presencia de mascotas, especialmente perros que acompañan a sus dueños en este paseo festivo, aporta una nota de cotidianidad y calidez a un evento que se siente, por encima de todo, muy cercano y participativo para todos los residentes de las islas durante esta Diada.

El Govern se acerca a la ciudadanía

Frente a la majestuosidad de la Catedral, en la muestra del Govern, las distintas conselleries han desplegado stands informativos que han huído de la rigidez administrativa para centrarse en lo lúdico. Aquí, los más pequeños son los verdaderos protagonistas. La Conselleria de Presidència ha triunfado con sus juegos sobre los estados de la Unión Europea y mapas de la toponimia de Mallorca, mientras que la de Vivienda ha instalado un divertido photocall con la temática de un tren que no ha dejado de recibir flashes en toda la mañana de este viernes.

La Conselleria de Salud ha optado por un ambiente festivo lleno de globos y talleres de dibujo con lápices de colores, una estrategia similar a la de las áreas de Trabajo e IBAVI, que han logrado que los niños aprendan sobre el funcionamiento de las instituciones mientras se divierten. Es una forma de acercar la gestión pública a las familias de una manera amable, convirtiendo una festividad tan señalada en un aula de civismo y cultura balear donde la participación ciudadana empieza desde la infancia, combinando la información institucional con el puro entretenimiento familiar.

Sa Feixina: el epicentro de la gastronomía más auténtica

Si el espíritu de la fiesta está en las calles, su estómago reside sin duda en el Parc de sa Feixina. La Mostra de Cuina de les Illes Balears ha vuelto a demostrar por qué es uno de los reclamos más potentes de la Diada. Distribuida en varios niveles, la feria ofrece desde los sabores más tradicionales, como el frit de matances, el llom amb col o el tumbet, hasta propuestas más contemporáneas que fusionan el producto local con formatos internacionales. Los visitantes han estado degustando desde un clásico llonguet de sobrasada hasta hamburguesas de porc negre mallorquín.

La diversidad es la nota dominante, ya que mientras en la zona de la Mostra de Cuina los ciudadanos y visitantes han podido probar arroces melosos de buey menorquín o frit de calamar, un nivel más arriba se podía disfrutar de la Fira de les Cases Regionals, donde permite realizar un viaje culinario por el resto de España sin salir de Palma, ofreciendo desde pulpo a la gallega hasta especialidades canarias o murcianas.

Para muchos, este día tiene un significado especial que va más allá del ocio. La familia Colom Martínez, con sus siete hijos, representa fielmente el espíritu de la jornada. «Aprovechando que todos tienen puente y que al final ha salido el sol, hemos venido a dar una vuelta y los niños se lo están pasando genial con todas las actividades», explica la madre mientras los pequeños lucen orgullosos sus dibujos y mapas. Para ellos, la fiesta ha culminado con una buena ración de llonguets y vinos de la tierra, disfrutando de un tiempo de calidad que la rutina diaria suele dificultar.

En otro punto de las muestras, Rubén y Lucía han elegido este escenario para celebrar su tercer aniversario de boda. Rodeados de stands, ya han realizado sus primeras compras: algo de bisutería, un bolso artesanal y, por supuesto, queso y hierbas dulces para la despensa de casa. Su plan para cerrar la mañana es dirigirse a la feria de la pesca, situada en la plaza Drassanes, donde el olor a pescado fresco y frito de pulpo actúa como un imán irresistible. Es, en definitiva, una explosión para los sentidos donde los olores de la comida se mezclan con el aroma de los jabones artesanales y el sonido constante de las risas de los más pequeños.

Un programa que se extiende hasta el lunes festivo

La fiesta no ha hecho más que empezar. Aunque el ambiente de este viernes ha sido vibrante, el programa de actividades se extiende hasta el próximo lunes 2 de marzo, aprovechando que es jornada festiva en todo el archipiélago. Uno de los momentos más esperados llegará este sábado en sa Feixina con la celebración de la I Cursa de Cambrers. Esta competición promete ser uno de los puntos álgidos del fin de semana, poniendo a prueba la destreza y el equilibrio de los profesionales de la hostelería local, quienes deberán recorrer un circuito portando bandejas con cócteles Mallorca Spritz elaborados con el aperitivo Juliette.

Con una oferta que incluye música en directo, showcookings, talleres infantiles y una variedad gastronómica que cubre desde el café Rico hasta las propuestas más atrevidas de las foodtrucks del tercer nivel de sa Feixina, el Dia de les Illes Balears se consolida como la gran cita de la unidad y el orgullo insular. Palma ha demostrado hoy que sabe celebrar sus raíces mirando al futuro, en una jornada donde la convivencia, el buen comer y la alegría han sido los únicos protagonistas bajo el sol de finales de febrero que invita a todos a quedarse y disfrutar.