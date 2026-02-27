El empresario Miquel Gual, accionista mayoritario de Font Mallorca, compra Font Teix y consolida su liderazgo en el sector de la distribución del agua embotellada

El empresario mallorquín Miquel Gual, principal accionista de Font Mallorca, ha adquirido la mayoría accionarial de Font Teix. Con esta operación, el empresario, con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector, se hace con el control de la planta embotelladora fundada en 1975 en una apuesta sectorial enfocada al mantenimiento de la actividad industrial vinculada a un recurso tan estratégico como el agua en Mallorca.

El también presidente de la Cooperativa Agrícola de Sóller y Camp Mallorquí y vicepresidente de la DOP OLI de Mallorca se encargará así de la comercialización y distribución del agua Font des Teix, aportando su experiencia en logística y conocimiento del mercado para consolidar la marca en la isla y explorar nuevos mercados de manera progresiva, informa la compañía.

La operación se enmarca en una estrategia orientada a preservar la actividad industrial vinculada a un recurso esencial, contribuyendo al refuerzo de la soberanía productiva y alimentaria de la isla y a la generación de valor añadido en zonas alejadas de la costa, en línea con un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno natural de la Serra de Tramuntana, donde se encuentra la planta.

La nueva estructura, bajo el liderazgo de Gual, miembro de la mesa permanente del Consorcio Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, garantiza una coordinación eficiente entre producción y distribución, reforzando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado.

Esta solidez sienta las bases para consolidar el desarrollo de la planta Font Teix en Baleares y apoyar su proyección futura, combinando experiencia, recursos y conocimiento del territorio. "Esta transacción permite garantizar la continuidad y el desarrollo de un recurso tan estratégico como el agua para Mallorca".

“Apoyándonos en Font Mallorca para su comercialización y distribución, trabajaremos para abrir nuevos mercados, impulsar el desarrollo de la planta de Font Teix y garantizar a nuestros clientes el acceso a agua de calidad a un precio asequible”, ha señalado Miquel Gual, accionista mayoritario de Font Mallorca.

Con esta operación, la planta de Font Teix inicia una nueva etapa de crecimiento responsable y consolidación en Baleares, reforzando su arraigo local bajo un liderazgo con más de 40 años de experiencia en el sector. Asimismo, la alianza con la distribuidora local Font Mallorca permitirá optimizar el transporte y reducir la huella ambiental de la embotelladora, fortaleciendo así su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural de las islas.

Font des Teix, constituida en 1975 en Mallorca, envasa agua mineral natural desde 1977 en la Sierra de Tramuntana. La empresa introdujo el plástico no retornable en 1983 y utiliza tecnología avanzada bajo normas de calidad IFS e ISO 14.001 para envasar el agua de los manantiales Font Teix y Font S'Aritja, destacando por su mineralización