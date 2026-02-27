Educación activa el protocolo de protección jurídica ante la agresión a un docente en el IES Alcúdia

La convivencia escolar en Baleares ha vuelto a verse sacudida por un grave episodio de violencia. La Conselleria de Educación y Universidades ha confirmado la activación del protocolo de Notificación de Agresiones Docentes (NADIB) tras la agresión sufrida por un profesor en el IES Alcúdia. Los hechos, que han generado consternación en la comunidad educativa, se produjeron, cuando, presuntamente, un alumno atacó físicamente al docente y, posteriormente, emprendió acciones vandálicas contra su vehículo particular.

Según fuentes de la Administración autonómica, el caso se encuentra ya bajo el análisis de los servicios jurídicos. La apertura de este expediente no solo busca esclarecer los hechos ocurridos en el centro educativo, sino también desplegar el paraguas de protección que la ley otorga a los docentes en su condición de autoridad pública. La Conselleria ha subrayado que se están dirimiendo las responsabilidades correspondientes a través de los cauces sancionadores previstos en la normativa vigente.

Los detalles que han trascendido a través de las organizaciones sindicales dibujan un escenario de violencia premeditada. Según el relato ofrecido por el sindicato STEI, la agresión no fue un estallido espontáneo, sino una represalia directa por una amonestación que el profesor había interpuesto al alumno tres semanas atrás. El estudiante presuntamente se dirigió al lugar donde el docente impartía su clase para propinarle el ataque físico, extendiendo después su hostilidad hacia el exterior del recinto escolar, donde -explican- lanzó piedras contra el coche del profesional.

Este incidente ha sido calificado de "inadmisible" por la comunidad educativa. La gravedad de que un docente sea agredido por ejercer sus funciones de corrección y disciplina pone de manifiesto, según los sindicatos, "una degradación de la autoridad en el entorno escolar". La vulnerabilidad de los profesionales ante este tipo de actos vandálicos y físicos fuera y dentro del aula ha centrado el debate sobre la seguridad en los institutos de las islas.

Defensa del profesorado

Según han señalado, la respuesta administrativa se ha canalizado de forma inmediata a través del protocolo NADIB. Esta herramienta, implementada por la Conselleria de Educación en noviembre de 2024, fue diseñada precisamente para formalizar y dar cauce legal a las notificaciones de agresiones físicas o verbales sufridas por el personal docente en el ejercicio de su cargo. Su activación implica que el caso llegue directamente a manos de la Abogacía autonómica, que tiene la potestad de intervenir para proteger legalmente al afectado.

El objetivo principal de este protocolo es blindar la seguridad en los centros y asegurar que ningún acto de violencia quede impune por falta de recursos jurídicos del docente. En un contexto donde las agresiones, tanto por parte de alumnos como de sus familias, han experimentado un repunte estadístico, el NADIB se presenta como un mecanismo de "tolerancia cero" que busca agilizar la respuesta institucional y ofrecer un acompañamiento integral al profesional agredido.

Unánime rechazo sindical

Las principales fuerzas sindicales del sector educativo en Baleares han cerrado filas para denunciar la situación. El sindicato STEI ha sido rotundo al afirmar que "no puede haber ningún espacio para la violencia en el entorno escolar, ni en ningún otro ámbito". La organización ha recordado que el profesorado desea realizar su labor en un ambiente de "respeto, dignidad profesional y seguridad", y ha asegurado que pondrá todos los medios a su alcance para defender el derecho de los docentes a trabajar sin miedo.

Por su parte, ANPE ha lamentado profundamente la situación y ha recordado que tanto la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) como la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB) otorgan a los profesores la consideración de "autoridad pública". En este sentido, han calificado los hechos de "inaceptables" y ha incidido en que la violencia no debe tener cabida en los centros educativos, que deben ser espacios de convivencia y aprendizaje.

Desde UOB también se ha mostrado un apoyo total al docente afectado. El sindicato ha denunciado que es "inaceptable" que los trabajadores de la enseñanza tengan que desarrollar su tarea en un ambiente de inseguridad. UOB ha urgido a la Conselleria a que la dignificación de la labor docente pase de las palabras a los hechos, exigiendo mecanismos preventivos inmediatos para que situaciones como la del IES Alcúdia no vuelvan a repetirse bajo ninguna circunstancia.

Conflictividad en las aulas

Según una encuesta reciente realizada por el STEI, casi el 80% del profesorado balear percibe que las agresiones, tanto físicas como verbales, han aumentado en los últimos tiempos. La estadística oficial refuerza esta percepción: entre mayo de 2025 y enero de 2026, un total de 39 docentes han tenido que notificar formalmente agresiones mediante el protocolo oficial del Govern.

Estas cifras reflejan una realidad compleja en la que el Servicio de Atención Psicológica y Jurídica, conocido como "El Defensor del Profesor" de ANPE, ha registrado un aumento considerable en las solicitudes de ayuda.