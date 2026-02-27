Deporte, pintura y góspel: consulta aquí la programación del Consell de Mallorca por el 8M

El Consell de Mallorca ha presentado esta mañana el programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, y que este año buscará rendir un homenaje a los gestos cotidianos de "mujeres extraordinarias". La institución insular ha iniciado los actos con la colocación de la banderola conmemorativa en la fachada del Palau del Consell, donde permanecerá hasta el 13 de marzo como símbolo del compromiso con la igualdad real.

Durante el acto, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que "las libertades que hoy disfrutamos son el legado de mujeres emprendedoras, pioneras y valientes que abrieron el camino superando obstáculos y dificultades", aunque ha advertido de que "todavía queda mucho por recorrer". En este sentido, ha aludido a la tasa de paro femenino y a la brecha salarial, y ha subrayado que el objetivo es que "ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera profesional y su vida personal". Galmés ha defendido también que la conmemoración del 8M tenga "una mirada optimista y de reconocimiento al valor infinito que aportan las mujeres a nuestra sociedad".

Por su parte, el conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha sido el encargado de desgranar la programación, que se desarrollará entre el 27 de febrero y el 19 de marzo bajo el lema 'Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries'. La campaña pone el foco en el valor de los gestos cotidianos que sostienen la sociedad. Según ha explicado, se trata de visibilizar aquello que a menudo pasa desapercibido pero que contribuye a construir hogares, empresas, instituciones y comunidades más justas. "Conciliar, apoyar, esforzarse, persistir o empezar de nuevo son acciones aparentemente ordinarias que, en realidad, forjan mujeres extraordinarias", ha señalado.

El acto ha incluido la lectura del manifiesto institucional por parte de la directora insular de Familias, Ana Ferriol, quien ha reafirmado que defender la igualdad de oportunidades implica defender una sociedad justa y próspera y que eliminar los obstáculos que frenan el talento femenino beneficia al conjunto de la sociedad.

Una programación cultural y de sensibilización

La agenda cultural arrancará el 28 de febrero a las 17:00 horas con la inauguración de la exposición de pintura Les dones mouen el món en el Centre Cultural la Misericòrdia. La muestra, que podrá visitarse hasta el 11 de marzo de lunes a sábado entre las 10:00 y las 20:00 horas, reúne obras de Soledad Jiménez-Villarejo Fernández y de artistas del Cercle de Belles Arts de Palma, con creaciones de temática femenina que reivindican la figura de la mujer desde distintas realidades.

El 8 de marzo, a las 11:30 horas, se celebrará un concierto de góspel en la capilla de la Residencia Sant Josep (Germanetes) como acto de homenaje a mujeres de todas las edades.

La programación continuará el 9 de marzo, a las 12:00 horas, con la actividad Dones, esport i diversitat, organizada junto a la asociación Fútbol por la Igualdad y dirigida al alumnado de secundaria del CEIPIESO Gabriel Vallseca de Palma. La iniciativa permitirá conocer la trayectoria de tres mujeres deportistas de orígenes diversos que compiten representando a Mallorca y que han logrado destacados éxitos deportivos, promoviendo el debate sobre diversidad, integración y los valores del deporte como herramienta de transformación social.

Durante el mes de marzo también se desarrollará el ciclo de talleres De la infància a la plenopausa, sense tabús en los centros socioculturales del Consell. Este espacio intergeneracional abordará la sexualidad y la salud a lo largo de las distintas etapas vitales, desde la infancia y la pubertad hasta la edad adulta, el embarazo y la menopausia.

El 14 de marzo, a las 11:00 horas, se inaugurará en la Misericòrdia la exposición fotográfica Dones corrents fent coses extraordinàries, del fotógrafo Héctor García-Delgado Agra (@mallorquineando), que podrá visitarse hasta el 31 de marzo. La muestra recoge escenas cotidianas protagonizadas por mujeres en Mallorca y pone en valor su contribución a la sociedad.

El programa concluirá el 19 de marzo, a las 18:00 horas, con la mesa redonda Cooperació amb mirada de dona, organizada en colaboración con el Fons Mallorquí de Cooperació. El encuentro reunirá a mujeres con trayectorias diversas para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sostenibilidad de las comunidades y la necesidad de impulsar procesos emancipadores y espacios más igualitarios en el ámbito de la cooperación internacional.

Programa anual de igualdad

Más allá del 8M, el Consell de Mallorca mantiene durante todo el año una programación estable con 52 propuestas formativas y de sensibilización dirigidas a los municipios de la isla. El plan se estructura en cinco ámbitos: bienestar emocional y físico; igualdad y diversidad; sexualidad saludable; prevención de la violencia machista; y mejora de las relaciones intrafamiliares.

Entre las actividades figuran talleres para combatir la soledad no deseada, como 'Puentes de conversación, evitando la soledad no deseada'; propuestas sobre el impacto del entorno digital y la pornografía en jóvenes; espacios para mejorar la comunicación, como 'Cómo hablar para que me escuchen y cómo escuchar para comunicarme mejor'; y sesiones centradas en el bienestar emocional y las relaciones sanas, como 'Heridas emocionales y relaciones sanas'.

La oferta incluye además iniciativas vinculadas a la salud femenina, acciones para acompañar y cuidar a las personas mayores, espacios de trabajo sobre autoimagen y autoestima, y formación en autonomía económica mediante talleres de finanzas personales y familiares.

Todas las actividades son gratuitas y los ayuntamientos pueden solicitarlas para su municipio, seleccionando aquellas que mejor se adapten a sus necesidades y facilitando su difusión entre la ciudadanía.