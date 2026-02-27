Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarada de especial interés estratégico la ampliación del Centro Universitario Beato Luis Belda (CEU) en Palma

La declaración permitirá incorporar la posesión de Son Serra Perera como espacio docente e institucional del campus del CEU

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana / CAIB

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Consell de Govern ha aprobado hoy la declaración de la ampliación del Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad San Pablo CEU, como proyecto de especial interés estratégico (PEIE) mediante la incorporación de la parcela ubicada en la calle Son Serra Parera, 3, conocida como la posesión de Son Serra Perera.

Esta ampliación se integra en el proyecto universitario que ya fue declarado PEIE el 25 de septiembre de 2025 y permitirá completar funcionalmente el campus con nuevos espacios institucionales y de apoyo a la docencia y la investigación. 

La posesión de Son Serra Perera, adquirida el 5 de febrero de 2026 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, acogerá, entre otras instalaciones, despachos de dirección y profesorado, biblioteca, sala de exposiciones y conferencias, y espacios exteriores para el alumnado, reforzando así la implantación del proyecto académico.  

Con la declaración como PEIE, y conforme al Decreto Ley 8/2025, se aplicarán las medidas previstas para modificar automáticamente el uso principal asignado a dicha parcela, que pasará a tener como uso principal el docente.  

El proyecto del Centro Universitario Beato Luis Belda se enmarca en un contexto de necesidad estructural de profesionales sanitarios donde confluyen el envejecimiento de las plantillas, la insuficiencia de profesionales de enfermería y la presión asistencial derivada de la insularidad y la estacionalidad. El centro tiene intención de ofrecer, una vez obtenidos los preceptivos informes favorables y las autorizaciones, los estudios oficiales de grado en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia.

El incremento de plazas en estas titulaciones constituye una actuación de interés público para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y retener el talento joven cualificado, reduciendo la salida de jóvenes que tienen que desplazarse fuera de les Illes Balears para cursar estudios superiores universitarios.  

