Críticas al acuerdo entre Govern y navieras sobre los cruceros en Palma: el PSOE lo tilda de "engañoso" y Pimeco advierte de pérdida de clientes

El nuevo acuerdo suscrito entre el Govern y las navieras sobre la llegada de cruceros al puerto de Palma ha generado importantes críticas. Mientras el PSOE acusa al Ejecutivo de Marga Prohens de "engañar a la ciudadanía" con un anuncio que, a su juicio, no reducirá la presión turística, la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) rechaza el endurecimiento de los límites por considerar que dañará la actividad comercial y la estrategia de desestacionalización.

El portavoz del PSIB y exconseller de Turismo, Iago Negueruela, sostiene que el Govern presenta como una novedad la fijación de un tope de 7.500 pasajeros diarios en cómputo semanal, una cifra que, según denuncia, "no se ha superado nunca con el acuerdo vigente" y que además no incluye a los cruceros de menos de 500 pasajeros.

"Lo que hará el Govern es mantener exactamente el mismo acuerdo que ya existía, porque el límite semanal que anunciará no se ha superado en ninguna semana del año", afirma. Para los socialistas, el anuncio no supondrá ningún cambio real respecto al marco pactado en la anterior legislatura, cuando por primera vez se limitó a tres el número diario de grandes cruceros en Palma.

Negueruelaasegura que la presidenta "no es valiente y vive de los acuerdos del pasado" y reprocha al Govern que no haya impulsado otras medidas en materia de sostenibilidad turística, como la limitación de vehículos o la revisión al alza del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Rechazo frontal

En el extremo opuesto, Pimeco expresa su rechazo al nuevo marco al entender que introduce mayores restricciones a la operativa portuaria y reduce el margen de maniobra de las navieras a la hora de programar escalas en Mallorca.

En un comunicado, la patronal advierte de que fijar un techo semanal más bajo puede provocar que, si una compañía desea añadir una parada y el cupo ya está cubierto, opte por redirigir el barco a otro puerto del Mediterráneo. "Las rutas se diseñan con años de antelación y las empresas priorizan destinos con mayor flexibilidad", subraya la asociación, que alerta de posibles efectos sobre la planificación comercial y la posición competitiva de Palma frente a otros enclaves.

Pimeco también cuestiona que el endurecimiento de los límites contribuya a la desestacionalización. A su juicio, si la capacidad queda condicionada en los meses de mayor actividad, se reduce la posibilidad de redistribuir escalas hacia temporada media y baja como herramienta para equilibrar flujos a lo largo del año.

Además, los comerciantes sostienen que durante parte del verano la afluencia en el centro de Palma no alcanza niveles de saturación generalizada, por lo que consideran injustificado restringir aún más una actividad que, según defienden, dinamiza el comercio, la restauración y el transporte y sostiene miles de puestos de trabajo vinculados al tejido local.

La patronal reclama un mensaje "claro y coherente" sobre el modelo turístico y defiende que Mallorca debe mantener su apuesta por el turismo de cruceros durante todo el año. En este sentido, insta a las navieras a seguir programando escalas en Palma y a mantener su compromiso con la isla, al tiempo que rechaza la imposición de nuevos topes que, a su entender, responden a criterios políticos y pueden desviar actividad económica hacia otros destinos competidores.