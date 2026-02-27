Baleares prevé "como máximo empatar" con 2025 en llegada de turistas la próxima temporada alta
El portavoz del Govern, Antoni Costa, insiste en la "contención" durante los meses de verano y pone en valor el arranque de la temporada en marzo como muestra de desestacionalización en las islas
Baleares prevé "como máximo empatar" con 2025 en llegada de turistas la próxima temporada alta. Así lo ha asegurado esta mañana el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Costa argumenta que el objetivo para los meses de verano es apostar por la "contención" y llegar a crecimiento cero en cuanto a volumen turístico.
"El planteamiento del Govern es contención en temporada alta. La voluntad es tener una temporada en la cual como máximo empatemos a la de 2025 en cuanto a niveles de presión humana, impacto y volumen. Es decir, tender a crecimiento cero en volumen turístico, esencialmente pernoctaciones, no tanto en número de turistas", detalla el portavoz.
Conjunto del año
Asimismo, Costa reconoce la posibilidad de que aumente el número de turistas que lleguen a Baleares en el conjunto total del año. En este sentido, el Govern apuesta por la contención en temporada alta, ya que "es la que provoca fenómenos de saturación y masificación", y defiende que "hay margen en temporada baja", considerando que la desestacionalización es positiva para los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas de Baleares.
De esta forma, el Ejecutivo balear celebra que se adelante la temporada turística en Baleares con 7 de cada 10 hoteles abiertos en marzo. "Es algo que se ha perseguido durante los últimos 30 años, la desestacionalización turística es una realidad. Para algunos es una mala noticia, pero el Govern está profundamente satisfecho que el 70% de la planta hotelera esté abierta en marzo. Es bueno para los ciudadanos de Baleares y para pequeños y medianos empresarios que haya estas previsiones de alargamiento de temporada", destaca Costa.
