La artesanía de Mallorca y el arte contemporáneo marcan la hoja de ruta del Consell en la ITB de Berlín

Guilem Ginard, conseller insular de Turismo, se estrenará la próxima semana en la ITB de Berlín con una propuesta enfocada en promocionar el arte contemporáneo, la artesanía y la identidad cultural de Mallorca, reforzando así la idea con la que entró hace unos meses en el departamento: impulsar el binomio turismo-cultura. El Consell de Mallorca ajustará así su estrategia ante el cambio de paradigma del turista alemán, cada vez más propenso a visitar la isla en meses de temporada baja.

La institución insular escenificará en la feria turística germana su apuesta por la marca Moda Artesana de Mallorca: instalarán cinco casetas para dar a conocer los oficios relacionados con el calzado, la llatra, la joyería, la piel y el tejido y presentarán una ruta por 18 talleres artesanos de la isla que los turistas podrán visitar durante su estancia para vivir en primera persona los proceso de creación de estos elementos.

La vicepresidenta y consellera de Patrimonio y Cultura, Antònia Roca, ha acompañado a Ginard durante la presentación de la hoja de ruta del Consell en la ITB y ha anunciado la presentación oficial de Art Cologne Palma, una apuesta estratégica que "refuerza la proyección internacional de Mallorca a través del arte contemporáneo" y que posiciona la isla "como un nuevo punto de encuentro cultural de referencia en el sur de Europa, alineado con un turismo de calidad, desestacionalizado y vinculado a la creatividad". Se trata, en palabras de Roca, de crear una plataforma de diálogo, intercambio y colaboración entre artistas, galeristas e instituciones.

Ginard ha insistido en que el Consell quiere llevar a cabo una promoción "quirúrgica" de la isla, centrándose en aspectos concretos que permitan atraer un turismo de calidad, "no en cantidad". "El mercado alemán encaja perfectamente en esta evolución. Es gente que respeta y valora mucho las tradiciones", ha explicado el conseller.

Que Mallorca no sea "un parque temático"

El responsable insular de Turismo ha insistido en la importancia de "desestacionalizar" el mercado turístico de la isla, huyendo de la "tensión" del territorio y apostando por una "mejor convivencia" que permita gestionar mejor los recursos. Precisamente el turista alemán, según han expuesto esta mañana, ha desplazado en los últimos tiempos ligeramente su ventana de visita a Mallorca hacia los meses de temporada baja.

"Es y será bienvenido", ha explicado Ginard, consciente de que el mercado germano es el principal emisor de turistas que visitan la isla y de que el modelo turístico no puede pasar por convertir el territorio "en un parque temático".