Aldi aumentará su plantilla en Baleares este año, con 163 contrataciones
La compañía cuenta actualmente con 14 supermercado en Mallorca
La cadena Aldi ha anunciado este viernes que reforzará su red de supermercados y prevé incorporar a 163 nuevos profesionales en Baleares este año, lo que supondrá un incremento del 62 % de su plantilla en el archipiélago.
La compañía cuenta actualmente con 17 supermercados en Baleares -14 en Mallorca, 2 en Menorca y uno en Ibiza- y con una plantilla que supera los 260 empleados, ha detallado en una nota.
El crecimiento en las islas empezó con la apertura en enero de su primer supermercado en S’Arenal.
Además, Aldi colabora con una veintena de productores locales, que abastecen a sus supermercados con cerca de 50 productos elaborados en Baleares, contribuyendo al desarrollo del tejido productivo del archipiélago.
El refuerzo del empleo en Baleares responde al crecimiento de ALDI a nivel nacional, donde la compañía prevé abrir 40 nuevas tiendas y contratar a más de 1.100 nuevos profesionales este año, con lo que uperará los 9.000 empleados y las 500 tiendas en España. Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia y Cataluña concentrarán buena parte de las nuevas incorporaciones.
En los últimos tres años, la plantilla en España ha crecido más de un 14 %.
