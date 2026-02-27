El 23F Mallorca: muchos nervios en Capitanía General, brindis en la Cámara de Comercio

La estupefacción se adueñó de Mallorca, acompañada del miedo de muchos, disimulada euforia en algunos. La noticia de que el teniente coronel Antonio Tejero había irrumpido pistola en mano en el Congreso de los Diputados con docenas de guardias civiles para dar un golpe de Estado dejaba reguero de interrogantes. Nadie sabía a qué atenerse. Durante la noche del 23 de febrero de 1981, cosas llamativas sucedieron en Palma. El guion se inicia en el Consulado del Mar, en el paseo de Sagrera, sede de la presidencia de la incipiente organización autonómica, donde tenía su despacho oficial Jerónimo Albertí, y en Cort; allí, en el despacho de alcaldía del Ayuntamiento, estaba el primer edil socialista desde el otro golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil de 1936. Era el joven Ramón Aguiló, apenas 30 años, quien ostentaba la vara de mando. Uno y otro, solos, abandonados por sus colaboradores, salvo excepciones, al saberse lo que acaecía en el Congreso de los Diputados. Albertí contó con la presencia de uno de sus consejeros, mientras que Aguiló tuvo la compañía de dos concejales, Juan Nadal y Miguel Pascual. En el Palacio de la Almudania, sede de la Capitanía General de Balears, con el teniente general Manuel de la Torre Pascual al mando, la actividad era febril y nerviosa. De la Torre, con ganas de sacar las tropas a la calle, mantenía contactos con el sublevado capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, apremiado por varios de sus jefes y oficiales a tomar decisiones drásticas. En las sedes de los partidos políticos, en especial los de izquierdas, la estampida fue una suerte de desbandada general: en la del PSM (hoy Més), ubicada en la calle del Temple, se dejaron las puertas abiertas, los archivos a disposición de quien quisiera apropiárselos. No quedó nadie. En la del PSOE se obró con más método: los archivos quedaron a buen recaudo; eso sí, todo el mundo desapareció. Otro tanto acaeció con los comunistas. En Alianza Popular (hoy PP) hubo notable expectación. En el partido de Adolfo Suárez, UCD, también desapareció todo el mundo, su secretario general, Luis Piña, muy cercano a Alberti, se desplazó al Consulado del Mar para ver al presidente.

Hacia las nueve de la noche (según me contó años después el mismo), Jerónimo Albertí marcó el número de teléfono del teniente general de la Torre para informarse y comunicarle que en Palma todo estaba tranquilo, que los sindicatos, UGT y CC OO, no habían convocado manifestaciones. La lapidaria y escueta respuesta del teniente general fue la siguiente: «Más les vale». Albertí se inquietó, disimulando su estado de ánimo prolongó la conversación con el general por si podía sonsacarle alguna información. La que obtuvo fue que en Capitanía General todos estaban en sus puestos. A las nueve de la noche. Mientras tanto, Jacinto Ballesté, gobernador civil, establecía casi constante contacto tanto con Albertí como con el alcalde Aguiló, ambos, a expensas de lo que pudiera pasar, sin moverse de sus despachos oficiales. El gobernador envió policías nacionales a custodiar edificios oficiales y las sedes de los medios de comunicación. Al llegar dos agentes con sus armas correspondientes a la de Diario de Mallorca, entonces situado en una travesía de la calle Bonaire, en Conflent, Andrés Ferret comentó irónicamente: «¿Vienen a protegernos o a detenernos?».

Manuel de la Torre Pascual, capitán general de Balears / Lorenzo

Pasaba el tiempo, la situación en el Congreso de los Diputados no se decantaba. Todo el mundo aguardaba que el rey Juan Carlos se pronunciara, se esperaba con impaciencia la intervención del jefe del Estado en TVE. No se producía por imposibilidad física: estaba controlada por los militares golpistas. En la Cámara de Comercio, la euforia se estaba desatando por los cuatro costados. Se llegó al punto de que quien apenas dos años después sería elegido presidente del recién constituido Parlamento balear, Antonio Cirerol, destacada figura de la AP de Manuel Fraga, que en Mallorca controlaba Gabriel Cañellas, descorchó botellas de cava brindando por el triunfo del golpe acompañado de algunos políticos, entre ellos un concejal de UCD, que había logrado camuflarse en la candidatura del partido en las elecciones de 1979, pese a su poco disimulada militancia falangista. Después, Cirerol trató por todos los medios de poner sordina a lo ocurrido, aunque, en la constitución del Parlamento balear, nada más ser elegido para presidirlo, en mayo de 1983, no dudó en proclamarse públicamente «franquista». Lo fue hasta la médula.

Palma, bien entrada la noche, era un desierto, la mayoría de bares y cafeterías habían cerrado por precaución. Se estaba pendiente de las noticias, de la comparecencia del Rey. Cuando por fin, de madrugada, apareció vestido con uniforme de capitán general en TVE anunciando solemnemente su firme oposición al golpe, su absoluto compromiso con la Constitución, el alivio fue generalizado. En Capitanía General los ánimos se enfriaron. Tras escuchar al Rey, jefes y oficiales regresaron a sus domicilios. Estaba claro que las tropas no iban a salir a la calle. No pasaron mucho meses sin que el teniente general de la Torre abandonase el cargo siendo sustituido por el mallorquín teniente general Pascual Galmés, hasta entonces capitán general de Cataluña. El cava desapareció de la Cámara de Comercio. En los partidos políticos retornó cierta calma. Bien entrada la madrugada, Albertí y Aguiló abandonaron sus despachos oficiales. El golpe había fracasado. Pero los belicosos sectores sediciosos mallorquines, una extrema derecha nutrida, pese a quedar decepcionados, no abjuraron de su militancia, protagonizando actos de exaltación golpista aguardando tiempos mejores.

Casi medio siglo después, el 23F de 1981 reverbera, ahora al socaire de los papales que avalan lo que ya se conocía, aunque incluyen detalles jugosos: «España, coño».