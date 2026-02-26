Los expertos afirman que los nuevos precios de las viviendas que pueden recibir ayudas fiscales fijados por el Govern se quedan "cortos"

El Govern está errando totalmente en las soluciones que aplica para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, entre otros colectivos, según coinciden en señalar Mercedes Garrido y Lluís Apesteguia, portavoces del PSIB y de Més en el Parlament respectivamente. En opinión de ambos, la solución no pasa por aumentar el precio máximo de los pisos que se pueden beneficiar de bonificaciones fiscales, sino en poner en marcha actuaciones que frenen el constante encarecimiento que estos inmuebles están registrando en Baleares. Por su parte, asesores fiscales y agentes de la propiedad señalan que la iniciativa, pese a ir en la buena dirección, se ha quedado "corta".

Tal y como ha adelantado Diario de Mallorca, con efectos desde el próximo 1 de marzo el vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, va a firmar una orden elevando el precio máximo de las viviendas con ayudas fiscales hasta los 307.089 euros en Mallorca y hasta los 378.212 en Ibiza y Formentera, al reconocer que el límite todavía en vigor de 270.171 euros (que se mantiene en Menorca) ya resulta insuficiente a la vista de la evolución de los precios en el mercado inmobiliario del archipiélago.

Una vía equivocada

Garrido y Apesteguia coinciden en que de este modo no se facilita el que los jóvenes, al igual que buena parte de los ciudadanos, puedan comprar una primera residencia en las islas, especialmente si se tiene en cuenta que durante los últimos ejercicios han registrado encarecimientos que han superado el 10% anual, mientras que los salarios del convenio colectivo más importante, como es el de hostelería, lo hicieron un 6% en 2025.

Lluís Apesteguia, de Més / G. Bosch

Los dos representantes de la oposición insisten en que lo que hay que conseguir es que esos precios frenen esos encarecimientos, y en este sentido ambos responsabilizan al actual Govern del PP por unas decisiones que en su opinión ayudan a que esos incrementos se mantengan.

En concreto, el portavoz de Més recuerda la oposición del PP a que se limite la compra de viviendas por parte de los no residentes, y subraya que con eso lo único que se consigue es que los baleares tengan que competir a la hora de hacerse con un inmueble con extranjeros de mucho más poder adquisitivo, impulsando los precios al alza.

Mercedes Garrido señala además que las iniciativas del Ejecutivo del PP están incluso impulsando un encarecimiento que supera el 10% anual, y señala la creación de unas viviendas de precio limitado que son demasiado caras para muchos residentes y que sirven de referencia para que los titulares de los inmuebles del mercado libre coloquen su valor todavía más arriba.

Pero además, la representante del PSIB índice en que de nada vale bonificar fiscalmente la adquisición de su primera por parte a los jóvenes cuando estos no tienen la suficiente capacidad de ahorro para poder acceder a una hipoteca, con unos pisos que cada año se encarecen más que los salarios.

Mercedes Garrido, del PSIB / M. Mielniezuk

Los dos diputados de la oposición recuerdan que el Govern se ha negado igualmente a aplicar la legislación estatal para impedir que los precios de los alquileres suban por encima de la inflación, limitando todavía más la posibilidad de que muchos jóvenes, que acceden a su primera residencia por esa vía, puedan dedicar una parte de sus ingresos para disponer del dinero necesario con el que hacer una reserva para pagar en el futuro la entrada con la que hacerse con un piso en propiedad.

Opiniones técnicas

Por su parte, Alejandro del Campo, experto en materia tributaria y abogado del despacho DMS Legal, recuerda que "desde 2023 se han ido eliminando ciertos requisitos y condiciones que impedían a los jóvenes aplicar los tipos reducidos, pero quedaba el gran obstáculo del precio máximo de 270.151 euros y han sido muchos jóvenes los que se han quedado en el camino, sin poder aplicar esos tipos, porque el precio ofertado superaba ese límite, pero también muchas veces porque el precio acordado estaba por debajo del límite pero lo superaba el valor de referencia fijado por el catastro, o el valor de la tasación hipotecaria si la vivienda no tenía valor de referencia".

Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal / B. Ramón

Por ello, considera que la modificación al alza de los límites máximos en el precio de una vivienda que permiten acceder a las bonificaciones fiscales "sin duda va en la dirección correcta, pero con lo proyectado a partir del 1 de marzo todavía se quedan cortos" a la vista de la evolución de los importes que se reclaman por un inmueble.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, afirma que es "una lástima" por la oportunidad perdida, al coincidir con Del Campo en que se trata de una iniciativa correcta por parte del Govern, pero que se ha quedado "corta" por los valores que se han fijado.

José Miguel Artieda, presidente de los API de las islas / B. Ramón

Subraya que la situación del conjunto de Mallorca hubiera permitido aplicar el máximo de 378.212 euros como precio máximo de las viviendas que puede recibir bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, y pone de relieve que en el caso de Ibiza y Formentera ese tope debería de ser muy superior y que ha quedado desfasado por el enorme encarecimiento de su mercado residencial.

Así, defiende que "vamos a estar mejor que antes, pero no creo que esta iniciativa vaya a obtener demasiados resultados" a la hora de facilitar que los jóvenes accedan a la compra de su primera residencia.