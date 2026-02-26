Vera asegura que ya avanzó la convocatoria de la Mesa de la Concertada hace dos semanas ante las críticas de los sindicatos

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha salido al paso este jueves de las acusaciones de "mala fe" lanzadas por los sindicatos de la enseñanza concertada, aclarando que la convocatoria de la Mesa para el próximo 5 de marzo no ha sido una maniobra improvisada para frenar las protestas. Según ha explicado el responsable de Educación, la intención de celebrar esta reunión fue comunicada de manera informal a los representantes de los trabajadores hace catorce días, coincidiendo con el congreso de escuelas diocesanas.

"Hace dos viernes fue el congreso de escuelas diocesanas, cogí a dos representantes sindicales y les dije que la semana del 2 al 5 de marzo les convocaría", ha afirmado Vera, desmintiendo así que el llamamiento para negociar fuera una reacción de última hora ante la presión de las movilizaciones. Con esta declaración, el conseller busca rebajar la tensión con USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO, quienes habían criticado duramente que la notificación oficial llegara apenas unas horas antes de su concentración frente a la Conselleria.

Una negociación "a tres bandas"

Vera ha insistido en que la reunión del 5 de marzo será el escenario para discutir mejoras que ya están avanzadas administrativamente. El conseller ha detallado que algunos de estos puntos ya figuran en el decreto de conciertos y están pendientes de ser remitidos al Consell Consultiu, pero ha remarcado que el paso previo indispensable es el consenso en una mesa que define como "a tres bandas", donde deben participar tanto la administración como la patronal y los sindicatos.

Según ha detallado, el orden del día de este encuentro incluirá la revisión del acuerdo firmado anteriormente con Martí March, el cual Vera considera "casi completado", y la presentación de nuevas "mejoras importantes" para el próximo curso escolar. Ante las exigencias sindicales de un calendario negociador estable, el conseller ha mantenido su compromiso de iniciar los trámites para un nuevo acuerdo global después del verano, con el objetivo de tenerlo cerrado y firmado antes de que finalice el año 2026.