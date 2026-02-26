Los técnicos de enfermería salen a la calle en Palma: "La sanidad pública no funciona sin nosotros"

Más de un centenar de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) se han concentrado este martes a las 11:00 horas frente a la conselleria de Salud, en la plaza de España de Palma, para reclamar su reclasificación profesional en el grupo C1. La protesta, convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, se ha celebrado de forma simultánea ante las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas del país.

El colectivo denuncia que, pese a que para ejercer se exige un título de Formación Profesional (FP) de grado medio, continúan encuadrados en el subgrupo C2 de la Administración pública, cuyo requisito académico es la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el manifiesto de la movilización, los TCAE han recordado que constituyen "un pilar esencial del sistema sanitario público" y que prestan cuidados directos y continuos en todos los niveles asistenciales. Sin embargo, consideran que su clasificación actual responde a "un modelo formativo y organizativo superado" que no se corresponde con la normativa vigente ni con la realidad profesional.

La representante de USO, Inés Cuenca, ha explicado que el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que la adscripción a los subgrupos C1 o C2 depende de la titulación exigida para el acceso. "A nosotros se nos exige un FP de grado medio, que correspondería al C1, pero se nos sigue pagando y clasificando como C2", ha afirmado.

Cuenca ha señalado que se trata de una reivindicación histórica, "desde hace más de 20 años", y ha recordado que hace dos meses ya se convocó una huelga por este motivo. No descartan convocar más movilizaciones e incluso huelgas si no se produce un avance.

Si bien la competencia para modificar la clasificación depende del Ministerio de Sanidad, los convocantes han pedido a la Conselleria que "presione" al Gobierno central para desbloquear la situación. "Nos dicen que es una ley estatal y que no pueden aplicarlo si no se cambia a nivel nacional, pero necesitamos que trasladen el problema y que nos ayuden", han señalado. En Baleares, han asegurado, trabajan en torno a unos 3.000 TCAE.

Funciones "preconstitucionales"

Otra de las portavoces, Elena Lobato, TCAE en Atención Primaria en Mallorca, ha subrayado que las funciones que están fijadas en su categoría datan de 1973: "Son preconstitucionales. En ese momento no existían estudios reglados de TCAE. Desde entonces hemos evolucionado muchísimo, pero seguimos con la misma clasificación", explicó.

Ahora mismo, para ejercer se exige un ciclo formativo de año y medio más tres meses de prácticas clínicas, pese a que el reconocimiento profesional no se ha actualizado: "Nos siguen llamando auxiliares cuando somos técnicos y realizamos funciones con autonomía", ha añadido Lobato.

La reclasificación supondría un incremento salarial aproximado de 300 euros mensuales por técnico (más de 3.000 euros anuales), aunque las portavoces han insistido en que la reivindicación no se centra únicamente en el aspecto económico: "También nos preocupa la cotización, la jubilación, la valoración profesional y el reconocimiento como técnicos sanitarios", ha apuntado Lobato.

En el manifiesto, el colectivo sostiene que la adecuación al grupo C1 es una medida necesaria para "dignificar la profesión", evitar la desmotivación entre los trabajadores y reforzar la calidad asistencial: "No pedimos privilegios, exigimos que se aplique la ley".