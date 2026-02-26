Prohens pide la vuelta de Juan Carlos I a España: "Sería un fracaso colectivo como país que acabase sus últimos días en el exilio"
La presidenta del Govern subraya el "papel fundamental" de la monarquía y del Rey Emérito para frenar el Golpe de Estado del 23-F tras conocerse los papeles desclasificados
La presidenta del Govern y líder del PP en Baleares, Marga Prohens, se alinea con el presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y pide la vuelta de Juan Carlos I a España una vez se han desclasificado los papeles del intento de Golpe de Estado del 23-F. En este sentido, Prohens destaca el "papel fundamental" que jugó tanto la monarquía como el propio Juan Carlos I para frenar aquella situación.
"Lo que se constata es una realidad que no será cómoda para todos, y es el papel fundamental que tuvo la monarquía y el rey Juan Carlos I en parar un golpe de Estado, en ser fiel a la democracia y a la Constitución. En un momento donde existía el peligro que se tambalease todo aquello que había comenzado a caminar, hay que destacar el papel clave de la monarquía", argumenta la líder popular.
Vuelta a España
De esta forma, la presidenta del Govern considera que sería "un fracaso colectivo" que el Rey Emérito no pudiera regresar a España para vivir sus últimos años. "Creo que sería un fracaso colectivo como país que el rey Juan Carlos I acabase sus últimos días y años en el exilio. Si hay un proceso de transición, la figura clave aparte de Adolfo Suárez y las personas que le acompañaron es sin duda el Rey Juan Carlos I".
Por otro lado, Prohens tacha de "cortina de humo" el hecho de que estos documentos se hayan desclasificado en estos momentos. "Vuelve a ser una cortina de humo de Pedro Sánchez porque no sabe como evitar los escándalos del Partido Socialista", recalca.
